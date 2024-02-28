Топор гигантских размеров: открытие, случайно сделанное археологами на северо-западе Саудовской Аравии, поражает сознание

Международная команда археологов провела исследование в пустыне на северо-западе Саудовской Аравии и обнаружила поразительный артефакт — гигантский каменный топор, вырубленный из базальта.
Этот топор является рекордсменом по размерам: его длина составляет 51,3 сантиметра, ширина — 9,5 сантиметра, а толщина — 5,7 сантиметра. Обе стороны лезвия инструмента остро заточены, что указывает на его предназначение для отрубания или нарезания различных материалов. Удивительно, что несмотря на гигантские размеры, топор оказался удобным и легким в использовании, предположительно, двумя руками.
Тем не менее, ученым до сих пор не ясно, кто из древних людей мог создать такой рабочий инструмент. Было выдвинуто предположение, что топор может быть связан с эпохой среднего палеолита, основываясь на характере других артефактов, обнаруженных в этом регионе, однако точный возраст артефакта остается неизвестным, сообщает Live Science.
Руководитель раскопок Умер Аксой поделился, что удивительная находка была сделана случайно в конце рабочего дня. Двое членов команды заметили огромный топор, лежащий на песчаной дюне в районе плато Карх, к югу от оазиса Аль Ула. Дальнейшие исследования в этом районе привели к обнаружению еще 13 каменных рубил, выполненных в том же стиле, но значительно меньших размеров, что указывает на возможное наличие древней мастерской или торговли этими инструментами в этом регионе.
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