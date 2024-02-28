Не выспались, а нужно работать? Не беда: британские ученые назвали быстрый способ пробудить мозг

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Британские ученые обнаружили пользу физической активности при недосыпании

1:16
Наука

Исследование, проведенное группой физиологов из Портсмутского университета, раскрывает значительное влияние короткой физической тренировки на работу мозга в условиях недостаточного сна.

Британские ученые обнаружили пользу физической активности при недосыпании
Фото: Openverse by BiblioArchives / LibraryArchives is licensed under CC BY 2.0

Эксперимент состоял из двух основных этапов. На первом этапе 12 добровольцев подвергались недосыпанию в течение трех дней, либо лишались сна на одну ночь. Группу испытуемых, не подвергнутых таким нагрузкам, использовали в качестве контрольной. После этого все участники эксперимента проходили тесты когнитивных способностей, сообщает Physiology & Behavior.

На втором этапе исследователи приглашали участников на 20-минутную физическую активность на велотренажерах сразу после пробуждения. После выполнения упражнений производилась повторная оценка когнитивных функций. Результаты показали, что небольшая физическая активность после недостаточного сна улучшает работу мозга во всех группах испытуемых.

Это открытие значимо, так как ранее было известно, что физическая активность благотворно влияет на когнитивные способности при обычных условиях. Новые данные подтверждают, что даже в условиях недосыпа и гипоксии, физическая тренировка способна улучшить работу мозга.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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