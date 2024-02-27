Индийские технологии переработки упаковки начнут применять в России

Российский экологический оператор (РЭО) и индийская компания "Uflex Limited" заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которое включает в себя проект по созданию предприятия по переработке упаковки в России, сообщается на сайте ведомства.
Соглашение предполагает обмен опытом в сфере обращения с ТКО, технологическими и инвестиционными материалами, а также реализацию совместных инвестиционных и технологических проектов, в частности, совместного производства экологической упаковки из переработанных отходов.
Подписание состоялось в рамках рабочего визита делегации РЭО в Индию, где представители российского оператора посетили предприятия по производству упаковочных материалов в городах Маланпур и Ахмадабад.
В РЭО уточнили, что "Uflex Limited" применяет технологии переработки асептической упаковки. Технология предполагает стерилизацию продукта и упаковки по отдельности.
Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.