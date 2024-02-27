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Индийские технологии переработки упаковки начнут применять в России

РЭО и индийская компания создадут предприятия по переработке упаковки в России

0:58
Наука

Российский экологический оператор (РЭО) и индийская компания "Uflex Limited" заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которое включает в себя проект по созданию предприятия по переработке упаковки в России, сообщается на сайте ведомства.

РЭО и индийская компания создадут предприятия по переработке упаковки в России
Фото: Wikimedia Commons by Albert Jankowski is licensed under Public Domain

Соглашение предполагает обмен опытом в сфере обращения с ТКО, технологическими и инвестиционными материалами, а также реализацию совместных инвестиционных и технологических проектов, в частности, совместного производства экологической упаковки из переработанных отходов.

Подписание состоялось в рамках рабочего визита делегации РЭО в Индию, где представители российского оператора посетили предприятия по производству упаковочных материалов в городах Маланпур и Ахмадабад.

В РЭО уточнили, что "Uflex Limited" применяет технологии переработки асептической упаковки. Технология предполагает стерилизацию продукта и упаковки по отдельности.

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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