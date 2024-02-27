Маск написал главе Microsoft с просьбой помочь настроить новый ноутбук с Windows

Американский программист и бизнесмен Илон Маск написал электронное письмо с обращением к Сатье Наделле, который является генеральным директором компании Windows. В своем письме Маск попросил Наделле помочь с настройкой нового ноутбука.
Дело в том, что для пользования Windows, требуется создание учетной записи и предоставления доступа ко всем данным на ноутбуке или компьютере. Илон Маск заявил, что это недопустимо, и он не намерен давать такой доступ. Бизнесмен посетовал, что раньше можно было пользоваться ноутбуком, пропуская предложение создания учетной записи, но сейчас без нее никак. Тогда один из пользователей в социальных сетях посоветовал ему обратиться к Сатье Наделле.
"Я только что отправил ему сообщение", — ответил Маск пользователю
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