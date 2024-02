Маск написал главе Microsoft с просьбой помочь настроить новый ноутбук с Windows

Американский программист и бизнесмен Илон Маск написал электронное письмо с обращением к Сатье Наделле, который является генеральным директором компании Windows. В своем письме Маск попросил Наделле помочь с настройкой нового ноутбука.

Фото: flickr.com by Tesla Owners Club Belgium is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic