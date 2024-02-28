Группа промышленных дизайнеров и психологов из итальянского Университета Кампании провела исследование, целью которого было изучение влияния окружающей среды на восприятие вкуса продуктов питания.
Согласно данным из издания Food Quality and Preference, специалисты пришли к выводу, что условия потребления пищи и напитков могут значительно изменить субъективное восприятие их реального вкуса. Для проведения исследования ученые организовали эксперимент с участием добровольцев, которым предлагалось пить апельсиновый сок с низким содержанием сахара в различных окружениях.
Исследователи создали два типа обстановки. Одна была яркой и шумной, с красочным декором и высокочастотным фоновым шумом. Другое окружение было спокойным, с мягким освещением, зеленым интерьером и фоновыми звуками низкой частоты.
Результаты показали, что посетители, находящиеся в яркой и шумной обстановке, воспринимали апельсиновый сок как более сладкий по сравнению с теми, кто находился в спокойной и тихой обстановке. Это свидетельствует о том, что изменение окружающей среды искажает восприятие вкуса.
Ученые заключили, что эти выводы могут быть использованы для внедрения дизайна окружающей среды в стратегии управления потреблением сахара.
Новейший материал, согласно последним отчетам, обещает революционные перспективы для автопроизводителей и может даже стать основой для создания бронежилетов следующего поколения.