Дизайн может помочь побороть такую страшную болезнь как диабет: вот данные исследований

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Food Quality and Preference: Итальянские ученые выявили влияние обстановки на наше вкусовое восприятие

1:18
Наука

Группа промышленных дизайнеров и психологов из итальянского Университета Кампании провела исследование, целью которого было изучение влияния окружающей среды на восприятие вкуса продуктов питания.

Food Quality and Preference: Итальянские ученые выявили влияние обстановки на наше вкусовое восприятие
Фото: openverse by Uwe Hermann is licensed under CC BY-SA 2.0

Согласно данным из издания Food Quality and Preference, специалисты пришли к выводу, что условия потребления пищи и напитков могут значительно изменить субъективное восприятие их реального вкуса. Для проведения исследования ученые организовали эксперимент с участием добровольцев, которым предлагалось пить апельсиновый сок с низким содержанием сахара в различных окружениях.

Исследователи создали два типа обстановки. Одна была яркой и шумной, с красочным декором и высокочастотным фоновым шумом. Другое окружение было спокойным, с мягким освещением, зеленым интерьером и фоновыми звуками низкой частоты.

Результаты показали, что посетители, находящиеся в яркой и шумной обстановке, воспринимали апельсиновый сок как более сладкий по сравнению с теми, кто находился в спокойной и тихой обстановке. Это свидетельствует о том, что изменение окружающей среды искажает восприятие вкуса.

Ученые заключили, что эти выводы могут быть использованы для внедрения дизайна окружающей среды в стратегии управления потреблением сахара.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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