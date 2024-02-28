Наша и параллельная Вселенные столкнулись после Большого Взрыва, и появились мы, - считают учёные

Bright Side: Британские ученые обнаружили холодный портал в параллельную вселенную

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрофизики из Даремского университета Великобритании представили увлекательное открытие — космический портал, который ведет в параллельное измерение. Этот загадочный объект, известный как "холодное пятно", был внимательно изучен исследователями, которые предполагают, что он мог возникнуть в момент рождения Вселенной после Большого взрыва.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

По информации издания Bright Side, профессор Эдмунд Коупленд из Университета Ноттингем разделяет мнение своих коллег, считая, что "холодное пятно" представляет собой след от возможного столкновения между нашей и параллельной вселенными вскоре после Большого взрыва.

"Вначале мы думали, что это просто пустота, но её размеры слишком велики для этого… Вероятно, аномальная зона образовалась в результате столкновения нашей и параллельной вселенных менее чем через секунду после Большого взрыва. Холодное пятно, вероятно, представляет собой след этого столкновения, своеобразный отпечаток в пространстве и времени, как синяк после удара", — отметил он.

Это открытие потенциально подтверждает гипотезы о существовании параллельных вселенных, или миров, которые, по предположениям ученых, могут существовать параллельно с нашей, но иметь совершенно отличные от нашего свойства. Некоторые из этих теорий подкреплены серьезными физико-математическими расчетами.

Это открытие может стать ключом к пониманию природы Вселенной и ее возможных множественных измерений, а также открывает новые перспективы для исследований в области астрофизики и космологии.