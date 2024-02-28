Белок METTL3 поможет многим освободиться от диабета 1-го типа, такое открытие сделали американские учёные

Ученые обнаружили белок, замедляющий развитие диабета 1 типа

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Молекулярные биологи из Соединенных Штатов и Европы, работающие в Центре изучения диабета имени Джослина (JDS), доложили о значительном открытии, которое может изменить наше понимание механизмов развития диабета 1 типа.

Фото: openverse by Gia Willow Alexa Annermarken is licensed under CC BY-SA 2.0

Диабет 1 типа, также известный как сахарный диабет, характеризуется разрушением β-клеток поджелудочной железы, которые необходимы для выработки инсулина. Исследователи выяснили, что скорость развития этого типа диабета связана с уровнем белка METTL3, который производят островковые клетки поджелудочной железы на ранних стадиях заболевания.

Интересно, что искусственное повышение уровня этого белка замедляло развитие болезни у мышей, что открывает новые перспективы для лечения диабета 1 типа.

По мнению ученых, ключевую роль в этом процессе играет механизм защиты β-клеток, называемый N6-метиладенозин (m6A), который контролирует противовирусный иммунный ответ. Уровни METTL3, отвечающего за этот механизм, возрастают на начальных стадиях болезни, но снижаются по мере ее прогрессирования.

Исследования также показали, что генная терапия, направленная на увеличение производства белка METTL3, может задержать развитие диабета 1 типа у мышей. Это открывает перспективы для разработки новых методов лечения этого заболевания.

В целом, эти новые данные указывают на то, что регуляция механизмов иммунного ответа на уровне β-клеток играет важную роль в развитии диабета 1 типа, что может привести к разработке более эффективных стратегий лечения этого заболевания у людей.