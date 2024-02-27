Астрономы увидели металлические "шрамы" на соседней звезде — какой катаклизм там случился

На белом карлике в созвездии Кормы нашли следы от падения планеты

1:51 Your browser does not support the audio element. Наука

На белом карлике WD0816-310 в созвездии Кормы найдены следы, похожие на металлические "шрамы", сообщила пресс-служба Европейской южной обсерватории.

Фото: NASA is licensed under Public domain

Астрономы наблюдали за этой сгоревшей звездой — по космическим меркам, нашей соседкой (63 световых года), — через телескоп VLT в высокогорной чилийской обсерватории Параналь. При помощи подключенного к нему спектрографа FORS2 они заметили, что элементы тяжелее гелия и водорода, в том числе металлы, на поверхности WD0816-310, распределены неравномерно, словно пятнами, или образуют, как выразились исследователи, своеобразные металлические шрамы.

Такое возможно в результате поглощения звездой небольшого небесного тела вроде планеты, кометы или астероида. По мнению учёных, на WD0816-310 упала карликовая планета размером с Весту из Солнечной системы, притянутая сильным магнитным полем.

"Мы давно знаем, что белые карлики, медленно охлаждающиеся останки древних выгоревших звезд, иногда поглощают фрагменты их собственных планетарных систем. Теперь нам удалось открыть первые свидетельства того, что в этих процессах важную роль играют магнитные поля этих звёзд, порождающие своеобразные "шрамы" на поверхности данных светил", — пояснил научный сотрудник Обсерватории и планетария Армы (Великобритания) Стефано Багнуло.

По предположению астрономов, схожие процессы характерны и для других белых карликов. Они интересны с точки зрения судьбы Земли и других планет через шесть миллиардов лет, когда закончится жизненный цикл Солнца. Кроме того, белые карлики считаются прародителями относительно редких сверхновых первого типа, по которым удобно определять расстояния в космосе.