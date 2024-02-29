Тошнота и рвота у беременных женщин появляется благодаря гормону GDF15: чем его больше, тем хуже для женщины

Группа международных ученых провела исследование, которое раскрыло корень проблемы тошноты и рвоты у беременных женщин. По данным этого исследования, эти неприятные симптомы вызываются выделением гормона GDF15 (фактор роста и дифференциации 15) плодом, как сообщает портал Nature.
Оказалось, что тяжесть симптомов зависит от чувствительности организма женщины к этому гормону. У примерно 2% беременных женщин это состояние приводит к гиперемезису — серьезному заболеванию, характеризующемуся частыми рвотными позывами и сильной тошнотой.
Гиперемезис может серьезно навредить здоровью как матери, так и ребенка, требуя госпитализации и специализированной медицинской помощи.
Это открытие является значимым шагом в понимании физиологии беременности и здоровья будущих матерей. Результаты исследования могут послужить основой для разработки более эффективных методов лечения и профилактики гиперемезиса. В свете этого открытия, доступность и эффективность госпитализации и медицинской помощи для женщин, страдающих от гиперемезиса, обещают улучшиться.
Ученые надеются, что эта новая информация поможет снизить риск осложнений для матери и ребенка, предоставляя более точные и эффективные стратегии лечения и ухода во время беременности.
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