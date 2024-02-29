4% генетического кода унаследовала часть людей: они и являются "жаворонками", - считают учёные

Genome Biology and Evolution: Привычку вставать рано люди унаследовали от неандертальцев

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи обнаружили, что часть нашего генетического наследия, унаследованная от неандертальцев, может быть связана со склонностью к раннему подъему.

Фото: openverse by ThoroughlyReviewed is licensed under CC BY 2.0.

По информации из издания Genome Biology and Evolution, люди, которые привыкли ложиться спать и вставать рано, могут благодарить своих древних предков, включая неандертальцев, за эту черту своего поведения. Переселение Homo sapiens из Африки в Евразию примерно 70 000 лет назад, по мнению ученых, соответствует времени, когда на этом континенте уже проживали неандертальцы, приспособившиеся к холодному климату за многие тысячи лет.

В результате взаимодействия между этими двумя группами, часть современного человечества унаследовала до 4% генетического кода от неандертальцев.

Некоторые из этих генов, как показывают исследования с использованием данных британского биобанка, связаны с регуляцией циркадных ритмов, также известных как биологические часы. Это может объяснить привычку жителей северных регионов рано вставать, поскольку в этих местах световой день, особенно зимой, значительно короче, чем на экваторе.

Ученые признают, что генетика не является единственным фактором, влияющим на биологические ритмы. Культурные и профессиональные особенности, семейные обстоятельства и другие факторы также играют свою роль.

Тем не менее, это понимание наследия от неандертальцев может помочь объяснить некоторые особенности поведения современного человека. Как говорится в поговорке: "Кто рано встает, тому Бог подает".