4% генетического кода унаследовала часть людей: они и являются "жаворонками", - считают учёные

Исследователи обнаружили, что часть нашего генетического наследия, унаследованная от неандертальцев, может быть связана со склонностью к раннему подъему.
По информации из издания Genome Biology and Evolution, люди, которые привыкли ложиться спать и вставать рано, могут благодарить своих древних предков, включая неандертальцев, за эту черту своего поведения. Переселение Homo sapiens из Африки в Евразию примерно 70 000 лет назад, по мнению ученых, соответствует времени, когда на этом континенте уже проживали неандертальцы, приспособившиеся к холодному климату за многие тысячи лет.
В результате взаимодействия между этими двумя группами, часть современного человечества унаследовала до 4% генетического кода от неандертальцев.
Некоторые из этих генов, как показывают исследования с использованием данных британского биобанка, связаны с регуляцией циркадных ритмов, также известных как биологические часы. Это может объяснить привычку жителей северных регионов рано вставать, поскольку в этих местах световой день, особенно зимой, значительно короче, чем на экваторе.
Ученые признают, что генетика не является единственным фактором, влияющим на биологические ритмы. Культурные и профессиональные особенности, семейные обстоятельства и другие факторы также играют свою роль.
Тем не менее, это понимание наследия от неандертальцев может помочь объяснить некоторые особенности поведения современного человека. Как говорится в поговорке: "Кто рано встает, тому Бог подает".
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