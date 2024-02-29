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Вечная мерзлота Арктики скрывает миграцию метана, которая может привести к резкому увеличению выбросов

Frontiers: Под ледяной коркой: раскрытие метановых потенциалов Шпицбергена

2:08
Наука

Монстр метана, скрытый под замерзшими просторами Арктики, грозит поднять свою устрашающую голову. Ученые еще не могут точно определить масштаб угрозы и место ее возможного первого удара, но очевидно, что таяние вечной мерзлоты, которая долгие годы замораживала огромные запасы мощного ископаемого топлива, может привести к непредсказуемым последствиям.

Frontiers: Под ледяной коркой: раскрытие метановых потенциалов Шпицбергена
Фото: commons.wikimedia.org by Gérald Tapp is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Новое исследование, опубликованное в журнале Frontiers, проливает свет на эту проблему.

Существующие исследования лишь прикоснулись к поверхности проблемы глубоких метановых скоплений под вечной мерзлотой. Однако новые данные, полученные в результате систематического анализа распределения метана на архипелаге Шпицберген в Норвегии, раскрывают более тревожную картину.

Исследователи из Норвегии обнаружили, что половина из восьми разведочных скважин, пробуренных компаниями, занимающимися добычей топлива, содержат значительные запасы метана под вечной мерзлотой.

Это открытие свидетельствует о том, что метан, скрытый на глубине двух метров под поверхностью, может легко выйти наружу, если его "разблокировать". Эта проблема, вероятно, распространяется и на другие регионы Арктики с аналогичной геологической природой.

"Все скважины, обнаружившие метан, сделали это случайно, в то время как скважины, специально пробуренные для изучения углеводородов в более типичных условиях, имели гораздо более низкий процент успеха", — объясняет Геолог и главный автор исследования Томас Бирчалл из Университетского центра на Шпицбергене.

Это первое исследование, которое систематически анализирует количество метана под вечной мерзлотой Шпицбергена, несмотря на десятилетия бурения компаниями, занимающимися добычей топлива.

На данный момент нет точной оценки того, сколько метана в настоящее время выделяется из вечной мерзлоты Арктики. Слишком много неизвестных делают эту задачу сложной.

Текущие исследования на Шпицбергене основаны на данных от 18 разведочных скважин по углеводородам, около 500 скважин для исследования угля и 10 научных скважин.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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