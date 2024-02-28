Изучив некоторые характеристики функционала черных дыр, китайские ученые пришли к выводу, что в перспективе человечество сможет рассматривать их не только как потенциальную опасность, но и как дополнительный источник энергии.
Согласно сообщению издания Physical Review D, исследователи из Института астрономии и астрофизики Пекинского университета выяснили, что одна черная дыра может потенциально производить энергию в 250 раз больше, чем выпускается при взрыве атомной бомбы.
Ученые провели расчеты и создали компьютерную модель гипотетического сценария "зарядки" черной дыры путем введения в нее массивных электрически заряженных частиц. Она способна поглощать такие заряды до тех пор, пока не образуется электрическое поле, которое будет отталкивать любые дополнительные заряженные частицы.
В теории ученым удалось разработать такой алгоритм, что предполагает его потенциальную практическую применимость. Однако, как известно, теория и практика иногда расходятся: что-то может быть упущено, ошибки могут быть допущены при первоначальном проектировании. Но в будущем, с развитием технологий, ученые надеются превратить эти загадочные объекты в источники энергии путем перенаправления массивных электрически заряженных частиц.
Такую энергию планируется извлекать с помощью сверхизлучения, основанного на электромагнитных волнах и вращении. По оценкам ученых, в настоящее время черная дыра преобразует около четверти введенной в нее массы в доступную энергию.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.