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Учёные из Гуанчжоу предложили использовать лазеры для поиска инопланетных цивилизаций: вот как это будет происходить

Исследователи из Технологического института (Гуанчжоу) решили связаться с инопланетянами при помощи лазера

1:40
Наука

Исследователи из Технологического Института в Гуанчжоу предложили новый подход к поиску инопланетян, утверждая, что земные лазеры могут сыграть ключевую роль в обнаружении потенциальных внеземных цивилизаций.

Исследователи из Технологического института (Гуанчжоу) решили связаться с инопланетянами при помощи лазера
Фото: flickr.com by NASA is licensed under National Aeronautics and Space Administration

По информации, опубликованной в отчете Синьхуа, исследователи рассматривают возможность использования лазеров и телескопов для создания сигналов, отличных от естественных вспышек, с целью привлечения внимания других цивилизаций.

Ученые утверждают, что предлагаемый метод может обеспечить передачу информации на высоких скоростях, достигая скорости нескольких сотен бит в секунду. Кроме того, они прогнозируют, что в ближайшие полвека человечество сможет создать еще более мощные лазеры, что сделает этот проект еще более эффективным для поиска сигналов из космоса.

Согласно мнению ученых, оптимальным местом для размещения таких лазеров может быть обратная сторона Луны. Это позволит избежать направления лучей на Землю и потенциальной опасности для зрения людей или спутников.

Несмотря на отсутствие прямых доказательств существования инопланетных цивилизаций, многие специалисты считают, что человечество не может быть единственным разумным видом во Вселенной. Недавние обнаружения аномалий в космосе побуждают к обсуждению гипотезы о возможном вмешательстве инопланетян, хотя эти предположения пока не получили широкого признания в научном сообществе.

Эта новая инициатива открывает передовые перспективы в космической науке и стимулирует разработку новых методов поиска жизни во Вселенной, оставляя без ответа вопрос о нашем месте в космосе и возможности контакта с другими цивилизациями.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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