Природа сходит с ума: мощнейшие ливни образовали озеро даже в Долине Смерти — оно до сих пор не высохло

Последние недели в Калифорнии ознаменовались обильными осадками. Их хватило для поддержания существования временного озера в Долине Смерти — самом засушливом месте в США.
Десятки тысяч лет назад в этой впадине на высоте 86 метров ниже уровня моря было озеро Мэнли. Потом водоём пересох, и в наше время очень редко после сильных дождей (которые сами по себе аномалия для Долины Смерти) разливается временное озеро, которое быстро испаряется.
В августе 2023 года там пронёсся ураган "Хилари". Из-за сопровождавших его осадков образовалось озеро длиной 11,3 километра и глубиной 0,6 метра. Оно сразу начало уменьшаться и, по прогнозам старожилов, должно было исчезнуть не позднее октября.
Но этому воспрепятствовал очередной удар стихии. Атмосферные реки — узкие полосы с высокой концентрацией влаги в воздухе — были такими полноводными, что поставили под угрозу наводнения до 37 миллионов человек. И — вновь наполнили Мэнли.
Никогда не было, чтобы водоём в Долине Смерти сохранялся на столь долгий период, удивлены учёные. Он существует уже более полугода и достаточно глубок для пловцов и байдарочников — чего не было никогда за всё обозримое прошлое.
В последний раз озеро достигало такого размера в 2005 году. Тогда оно высохло через несколько недель.
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