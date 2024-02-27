Природа сходит с ума: мощнейшие ливни образовали озеро даже в Долине Смерти — оно до сих пор не высохло

В рекордно засушливой Долине Смерти появилось озеро

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Последние недели в Калифорнии ознаменовались обильными осадками. Их хватило для поддержания существования временного озера в Долине Смерти — самом засушливом месте в США.

Фото: Wikimedia Commons by Nomdeploom is licensed under CC0

Десятки тысяч лет назад в этой впадине на высоте 86 метров ниже уровня моря было озеро Мэнли. Потом водоём пересох, и в наше время очень редко после сильных дождей (которые сами по себе аномалия для Долины Смерти) разливается временное озеро, которое быстро испаряется.

В августе 2023 года там пронёсся ураган "Хилари". Из-за сопровождавших его осадков образовалось озеро длиной 11,3 километра и глубиной 0,6 метра. Оно сразу начало уменьшаться и, по прогнозам старожилов, должно было исчезнуть не позднее октября.

Но этому воспрепятствовал очередной удар стихии. Атмосферные реки — узкие полосы с высокой концентрацией влаги в воздухе — были такими полноводными, что поставили под угрозу наводнения до 37 миллионов человек. И — вновь наполнили Мэнли.

Никогда не было, чтобы водоём в Долине Смерти сохранялся на столь долгий период, удивлены учёные. Он существует уже более полугода и достаточно глубок для пловцов и байдарочников — чего не было никогда за всё обозримое прошлое.

В последний раз озеро достигало такого размера в 2005 году. Тогда оно высохло через несколько недель.