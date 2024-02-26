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США запустят новый спутник-шпион "Большой Брат" в 2025 году

Американский "Большой Брат": космос следит за тобой

1:19
Наука

Спутник-шпион "Большой брат", способный визуализировать объекты размером до 10 см. из космоса, планируется запустить в 2025 году, сообщает Daily Mail. Cпутник, созданный стартап-компанией Albedo, настолько высокого качества, что может различать людей или номерные знаки. 

Американский "Большой Брат": космос следит за тобой
Фото: nasa.gov by NASA/Jenny Mottar is licensed under Public Domain

Представители Albedo уже подписали два отдельных контракта с Военно-воздушными силами США и Национальным центром воздушно-космической разведки, чтобы помочь правительству отслеживать потенциальные угрозы национальной безопасности. В прошлом месяце компания привлекла еще 35 миллионов долларов для коммерциализации своего спутника на очень низкой околоземной орбите.

Как заявил один из руководителей проекта Тофер Хаддад, компания надеется в конечном итоге получить флот из 24 космических аппаратов. По словам главного юрисконсультанта международной некоммерческой группы по защите цифровых прав "Фронт электронных рубежей" (Electronic Frontier Foundation) Дженнифер Линч, это гигантская камера в небе, которую любое правительство может использовать в любое время.

Среди инвесторов Albedo Space – фонд Билла Гейтса Breakthrough Energy Ventures. В стратегический совет стартапа входят бывшие директора ЦРУ, разведки и Пентагона.

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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