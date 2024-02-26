Lenovo показала концептуальный ноутбук с прозрачным дисплеем

На Международной выставке мобильной связи Mobile World Capital в Барселоне компания Lenovo удивила посетителей первым в мире ноутбуком Project Crystal с прозрачным дисплеем, сообщает The Verge.
Создатели предполагают, что новый дисплей, меняющий степень прозрачности, привлечёт внимание художников и дизайнеров. Так, архитектор, расположив ноутбук напротив интересующего его пейзажа, сможет создать эскиз будущего здания, не отводя глаз от экрана.
Физической клавиатуры у прототипа нет, вместо этого на стеклянной поверхности в случае необходимости отображается виртуальная клавиатура, которая отключается автоматически при отдалении пользователя от компьютера. На этой же поверхности можно рисовать и чертить.
По мнению представителей компании, подобные технологии в серийных ноутбуках найдут применение в течение ближайших 5 лет.
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