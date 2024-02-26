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Lenovo показала концептуальный ноутбук с прозрачным дисплеем

Барселона: первый в мире ноутбук с прозрачным дисплеем от Lenovo

0:54
Наука

На Международной выставке мобильной связи Mobile World Capital в Барселоне компания Lenovo удивила посетителей первым в мире ноутбуком Project Crystal с прозрачным дисплеем, сообщает The Verge.

Барселона: первый в мире ноутбук с прозрачным дисплеем от Lenovo
Фото: flickr.com by Maurizio Pesce is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Создатели предполагают, что новый дисплей, меняющий степень прозрачности, привлечёт внимание художников и дизайнеров. Так, архитектор, расположив ноутбук напротив интересующего его пейзажа, сможет создать эскиз будущего здания, не отводя глаз от экрана.

Физической клавиатуры у прототипа нет, вместо этого на стеклянной поверхности в случае необходимости отображается виртуальная клавиатура, которая отключается автоматически при отдалении пользователя от компьютера. На этой же поверхности можно рисовать и чертить.

По мнению представителей компании, подобные технологии в серийных ноутбуках найдут применение в течение ближайших 5 лет.

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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