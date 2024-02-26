Академик Федосов убежден, что в сложных боевых условиях человека невозможно заменить автоматикой

Академик РАН, научный руководитель ГосНИИАС Евгений Федосов утверждает, что современное боевое авиационное оборудование становится все более автоматизированным, но нейросети никогда не заменят пилотов.
"Пилотируемая авиация останется навсегда, потому что человеческий мозг пока еще никто не превзошел. Наш мозг имеет большие ресурсы, которые проявляют себя в критической ситуации — и чем сложнее боевая операция, тем важнее "интеллектуальность". Поэтому мы пытаемся не заменить живого летчика машиной, а создать все условия для выполнения сложных боевых задач. Я убежден, что человека невозможно исключить из боевой операции", — пишет он.
По его словам, пилот всегда останется необходимым из-за непревзойденных способностей человеческого мозга на основе интуиции принимать важные решения.
Институт ГосНИИАС — лидер в сфере производства бортового авиационного оборудования, где изучают и создают автоматические системы для авиатехники любого уровня сложности: от разработки концепции до модернизации.
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