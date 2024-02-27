Эти 6 факторов приводят к обязательному развитию деменции в старости: предупрежден - значит, вооружен

Nature: Учёными Оксфорда выявлены шесть главных причин развития деменции

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Долгосрочное исследование, проведенное учеными из Оксфорда, выявило шесть основных факторов, способствующих развитию деменции.

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Согласно сообщению журнала Nature Human Behavior, в течение более 15 лет исследователи наблюдали за состоянием здоровья 350 тысяч участников.

Это позволило выделить следующие основные причины возникновения данного нейродегенеративного заболевания:

Заболевания, которые встречались у человека на протяжении его жизни. В частности, деменцию чаще всего вызывают сердечно-сосудистые заболевания, диабет, гипертония и инфекции. Образ жизни, характеризующийся недостаточной физической активностью, неправильным питанием, употреблением алкоголя и табака, а также низким уровнем участия в когнитивной деятельности и социальных контактах. Физические показатели, такие как избыточный вес, повышенный уровень холестерина и изменения артериального давления. Социально-экономический статус, включающий низкий уровень образования, ограниченный доступ к медицинской помощи и неблагоприятные условия проживания. Психологические факторы, такие как постоянный стресс, частые эпизоды депрессии и недостаточная социальная поддержка. Окружающая среда, включая тяжелые климатические условия, загрязнение воздуха, наличие вредных химических веществ в атмосфере, почве и воде, а также высокий уровень шума.