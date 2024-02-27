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Потребление кофе снижает набор веса, однако любые добавки в него приводят вот к чему

ScienceDirect: кофе без сахара способствует похудению

2:40
Наука

В свежем исследовании, проведенном специалистами из Harvard T.H. Chan School of Public Health (США), анализируется воздействие употребления кофе и кофеина на изменения в массе тела, особенно с учетом добавления сахара, сливок или немолочных сливок в напиток.

ScienceDirect: кофе без сахара способствует похудению
Фото: Gallery by Andrew Neel andrewtneel

Согласно информации, представленной на портале ScienceDirect, предшествующие исследования показали, что употребление как кофе с кофеином, так и без него, связано с замедлением долгосрочного набора веса. Однако влияние добавок в кофе, таких как сахар, сливки или отбеливатели, на эту связь оставалось неясным.

Целью данного исследования было выяснить, как изменения в потреблении кофе и кофеина влияют на изменения веса, учитывая добавление сахара, сливок или немолочного отбеливателя. Для этого были задействованы три крупные группы участников с долгосрочной статистикой, включая медсестер и медицинских работников.

В рамках исследования использовались сложные модели для оценки взаимосвязи между изменениями в потреблении кофе и изменениями в весе на протяжении 4-летних периодов, с последующим обобщением результатов всех трех групп.

Результаты исследования указывают на то, что увеличение употребления чашки обычного кофе с кофеином или без него на 1 чашку в день связано с уменьшением прироста веса за 4 года на 0,12 кг. В то же время добавление сливок или немолочного отбеливателя не оказывало существенного влияния на изменение веса. Однако добавление чайной ложки сахара в кофе ассоциировалось с приростом веса на 0,09 кг.

Также отмечено, что связь между добавлением сахара и увеличением веса проявляется сильнее у более молодых людей и тех, у кого исходно был более высокий индекс массы тела (ИМТ). Важно отметить, что кофеин и кофе не оказывали влияния на связь между добавлением сахара к другим продуктам и изменением веса.

Суммируя, увеличение употребления обычного кофе с кофеином и без него связано со снижением прироста веса, в то время как добавление сахара в кофе может нейтрализовать этот положительный эффект. С другой стороны, добавление сливок или отбеливателя в кофе не влияет на изменение веса.

Эти выводы подчеркивают важность ежедневного потребления кофе для поддержания здоровья, что может способствовать снижению риска развития хронических заболеваний и смертности от них. Это объясняется активацией симпатической нервной системы и увеличением расхода энергии.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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