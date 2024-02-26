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Ледяные миры без надежды?: разочарование в поиске внеземной жизни

Новое открытие разрушает надежды найти инопланетную жизнь на Титане

1:52
Наука

Надежды на обнаружение внеземной жизни в нашей Солнечной системе потерпели удар, когда новая статья в журнале Astrobiology указала на вероятную бесплодность самого крупного спутника Сатурна — Титана. Этот вывод подрывает оптимизм исследователей, вдохновленных перспективой обнаружения жизни на ледяных мирах вне Земли.

Новое открытие разрушает надежды найти инопланетную жизнь на Титане
Фото: NASA is licensed under Public domain

Кэтрин Нейш, астробиолог из Университета Западного Онтарио, выражает разочарование: "Теперь нам придется быть менее оптимистичными в наших поисках внеземной жизни в нашей собственной Солнечной системе. Обнаружение жизни на ледяных мирах за пределами нашей планеты казалось более вероятным, чем мы предполагали".

Титан, с его обширными жидкими водными запасами, спрятанными под толстым слоем льда, казался идеальным кандидатом для развития биохимии. Однако существование жизни требует больше, чем просто наличие воды, и только Земля дала доказательства наличия всех необходимых ингредиентов в достаточных количествах.

Хотя атмосфера Титана богата метаном и содержит множество органических молекул, включая твердые углеродные частицы, образующие лабиринты и дюны под густой облачной покровом, молекулам этих органических соединений нужно проникнуть через ледяной слой, чтобы достичь подземных океанов.

Нейш и ее коллеги исследовали поток этих молекул через лунную среду, используя удары комет в качестве возможного источника движения. Их анализ показал, что даже самые интенсивные удары комет переносят лишь незначительное количество органических молекул в потенциальные океаны луны.

"Наше исследование показывает, что перенос углерода с поверхности Титана в его подземные океаны крайне сложен, что делает трудным обеспечение необходимого баланса воды и углерода, необходимых для жизни", — поясняет Нейш.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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