Замёрзший во времени: учёные раскрыли древние тайны подо льдом Восточной Антарктиды. Им 34 миллиона лет

Под защитным слоем льда Восточной Антарктиды исследователи обнаружили фрагменты древнего речного ландшафта, который оставался нетронутым в течение 34 миллионов лет.

Фото: Openverse by United Nations Photo is licensed under CC BY-NC-ND 2.0