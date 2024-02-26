Замёрзший во времени: учёные раскрыли древние тайны подо льдом Восточной Антарктиды. Им 34 миллиона лет

Под льдами Антарктиды обнаружены следы древних гор и рек возрастом 34 миллиона лет

Под защитным слоем льда Восточной Антарктиды исследователи обнаружили фрагменты древнего речного ландшафта, который оставался нетронутым в течение 34 миллионов лет.

Фото: Openverse by United Nations Photo is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Известно, что группа учёных под руководством британских географов из Университета Дарема провела это исследование. Они сумели выявить подо льдом уникальные рельефные формы, сформированные миллионы лет назад.

Эксперты описывают этот древний ландшафт как "призрачный", представляющий собой замерзшую во времени и пространстве сеть горных хребтов и речных долин, скрытых под двухкилометровым слоем льда.

Ученые полагают, что этот ландшафт, вероятно, сформировался в период, когда Антарктида была частью суперконтинента Гондвана. После распада Гондваны антарктическое нагорье разделилось на три части глубокими впадинами.

Затем начался длительный период похолодания климата, в результате чего образовались ледяные шапки на вершинах гор и речные долины, образованные талыми водами, стекающими к океану.

Хотя эрозия немного повредила первоначальные структуры, они в основном сохранились, по мнению экспертов. Ледяной покров, по их расчетам, стабилизировался примерно 14 миллионов лет назад.

Кроме того, недавно были опубликованы прогнозы метеорологов на ближайшие недели, касающиеся активности солнечных магнитных бурь. По всей видимости, нас ждут некоторые сюрпризы.