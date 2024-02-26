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Звёздный танец: как землетрясения на нейтронных звёздах создают загадочные радиовсплески

Астрофизики нашли объяснение загадочным радиосигналам, которые долетают до Земли

1:47
Наука

Для быстрых радиосигналов, достигающих Земли из космоса, ранее было предложено несколько объяснений, включая слияние нейтронных звезд, черных дыр и магнетаров. Однако новое исследование о них представляет собой свою собственную теорию.

Астрофизики нашли объяснение загадочным радиосигналам, которые долетают до Земли
Фото: Wikipedia by Jack Madden is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Согласно информации, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, быстрые радиовсплески (Fast Radio Bursts, FRB) представляют собой крайне короткие и мощные радиоволны, способные преодолевать миллиарды световых лет. Однако они длительны всего лишь доли секунды.

FRB были обнаружены в 2007 году и до сих пор остаются одной из наиболее загадочных явлений в астрономии. Теперь исследователи из Токийского университета предположили, что FRB могут быть вызваны "звёздными землетрясениями" на поверхности нейтронных звезд.

Учёные проанализировали временные и энергетические характеристики почти 7 000 всплесков от трех различных повторяющихся источников FRB. Они также оценили зависимость времени и энергии от землетрясений на территории Японии, используя тот же алгоритм. Кроме того, они проанализировали данные по энергии и времени солнечных вспышек из архивов Международной миссии по изучению Солнца "Хиноде".

Затем исследователи сравнили результаты всех трёх явлений. Оказалось, что между FRB и данными о землетрясениях существует практически полное совпадение по нескольким основным параметрам.

Исследователи предоставили убедительные доказательства существования твердой коры на поверхности нейтронных звёзд. Это означает, что звёздные землетрясения, происходящие внутри них, высвобождают огромное количество энергии, которая и регистрируется как FRB.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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