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Лайки и комментарии заменили жизнь: ученые нашли способ "слезть с иглы" социальных сетей зависимым от них людям

PLOS ONE: зависимым от соцсетей людям не следует резко отказываться от привычки

1:26
Наука

Согласно проведенным исследованиям, социальные сети могут приводить к зависимости, сравнимой с зависимостью от алкоголя и наркотиков.

PLOS ONE: зависимым от соцсетей людям не следует резко отказываться от привычки
Фото: unsplash.com by Gilles Lambert is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Люди, страдающие от этой зависимости, часто проводят значительное количество времени, просматривая контент в своих профилях и ленте новостей на смартфонах, и испытывают различные отрицательные эмоции, такие как тревога и беспокойство, при лишении доступа к социальным сетям.

Психологи из Даремского университета предлагают стратегию под названием "принцип Златовласки", согласно которой не следует полностью отказываться от использования социальных сетей, чтобы избежать возможного психологического дискомфорта. Вместо этого рекомендуется находить баланс, делая короткие перерывы и сокращая общее время, проводимое в соцсетях, до умеренного уровня, сообщает PLOS ONE.

Проведенное экспериментальное исследование, в котором участвовали 51 доброволец в возрасте от 18 до 25 лет, показало, что даже небольшое сокращение времени, проведенного в социальных сетях, снижает уровень негативных эмоций, таких как одиночество и беспокойство. Однако это также сказывается на позитивных эмоциях, возможно из-за потери стимуляции и удовлетворения, которые приносят лайки и комментарии.

В целом, исследование подчеркивает важность осознанного и умеренного использования социальных сетей для поддержания психологического благополучия.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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