Решает генетика: названа группа крови, обладая которой женщина повышает шанс рождения более одаренного ребенка

Thuvienpc: у женщин с первой группой крови рождаются более одаренные дети

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное учеными из Центра детского здоровья Стэнфордского университета, показало, что уровень интеллекта детей может быть частично определен генетическими факторами, включая группу крови матери.

Фото: openverse.org by tyfn is licensed under CC BY-SA 2.0.

Их работа выявила, что матери с первой группой крови чаще рождают детей с более высоким IQ. Это объясняется тем, что у таких женщин шансы на зачатие ниже, но если зачатие происходит, то материал для развития ребенка часто является "очень хорошим". Беременность при этом часто требует более тщательной подготовки, что включает в себя здоровый образ жизни и правильное питание, что, вероятно, оказывает положительное влияние на развитие ребенка.

Дети, рожденные от матерей с первой группой крови, обычно имеют лучшее здоровье и развиваются более быстро по сравнению со сверстниками. Их иммунная система считается более совершенной, что делает их более устойчивыми к различным болезням. Также они часто демонстрируют более высокий уровень координации движений и обладают разносторонними талантами, включая творческие и интеллектуальные способности, сообщает Thuvienpc.

Однако, несмотря на значимость генетических факторов и группы крови матери, важно помнить, что раннее всестороннее развитие и стимулирование ребенка играют ключевую роль в его будущем успехе. Таким образом, хотя генетика может оказать влияние на потенциальные способности, непрерывное образование и разнообразные возможности развития имеют решающее значение для формирования личности и достижения целей в жизни.