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Решает генетика: названа группа крови, обладая которой женщина повышает шанс рождения более одаренного ребенка

Thuvienpc: у женщин с первой группой крови рождаются более одаренные дети

1:33
Наука

Исследование, проведенное учеными из Центра детского здоровья Стэнфордского университета, показало, что уровень интеллекта детей может быть частично определен генетическими факторами, включая группу крови матери.

Thuvienpc: у женщин с первой группой крови рождаются более одаренные дети
Фото: openverse.org by tyfn is licensed under CC BY-SA 2.0.

Их работа выявила, что матери с первой группой крови чаще рождают детей с более высоким IQ. Это объясняется тем, что у таких женщин шансы на зачатие ниже, но если зачатие происходит, то материал для развития ребенка часто является "очень хорошим". Беременность при этом часто требует более тщательной подготовки, что включает в себя здоровый образ жизни и правильное питание, что, вероятно, оказывает положительное влияние на развитие ребенка. 

Дети, рожденные от матерей с первой группой крови, обычно имеют лучшее здоровье и развиваются более быстро по сравнению со сверстниками. Их иммунная система считается более совершенной, что делает их более устойчивыми к различным болезням. Также они часто демонстрируют более высокий уровень координации движений и обладают разносторонними талантами, включая творческие и интеллектуальные способности, сообщает Thuvienpc.

Однако, несмотря на значимость генетических факторов и группы крови матери, важно помнить, что раннее всестороннее развитие и стимулирование ребенка играют ключевую роль в его будущем успехе. Таким образом, хотя генетика может оказать влияние на потенциальные способности, непрерывное образование и разнообразные возможности развития имеют решающее значение для формирования личности и достижения целей в жизни.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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