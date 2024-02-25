Изобретением Илона Маска могут воспользоваться мошенники

Изобретатель Илон Маск проинформировал о первых успехах эксперимента компании Neuralink по имплантации чипа в мозг человека. Подопытный усилием мысли двигал курсор мыши компьютера. Об изобретении высказался нейрохирург Артур Биктимиров, передаёт РИА Новости.
Эксперт признал возросший интерес к нейротехнологиям, что предвещает дальнейшее развитие и внедрение этих технологий в будущем. Он отметил, что это может благотворно повлиять на реабилитацию пациентов с тяжелыми повреждениями головного или спинного мозга.
Однако есть риски, такие как биологическая совместимость и этические вопросы. Специалисты также поднимают вопросы о возможном углублении социального неравенства и риске хакерских атак на чип. Вероятны ситуации, когда хакеры могут взломать такой чип для получения доступа к персональным данным.
Neuralink — не единственный игрок на поле нейроинтерфейсов. Sychron уже проводит клинические исследования, привлекая людей, страдающих параличом. В России ведутся параллельные исследования для восстановления зрения и улучшения физических возможностей пациентов с двигательными нарушениями.
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