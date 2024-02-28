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Не спешите выливать содержимое: названы последствия попадания мушки в стакан с напитком

The Conversation: попадание мушки в стакан не всегда портит напиток в нем

1:25
Наука

Когда вы обнаруживаете мушку в своем напитке, возникает вопрос о безопасности его употребления.

The Conversation: попадание мушки в стакан не всегда портит напиток в нем
Фото: Openverse by TheStaceys1 is licensed under CC BY 2.0

Плодовые мушки, как вид Drosophila, часто питаются на разлагающейся пище и могут переносить различные бактерии, включая кишечную палочку, листерию, шигеллу и сальмонеллу, которые могут вызвать серьезные заболевания.

Однако, несмотря на потенциальную опасность, научные исследования показывают, что в большинстве случаев нет необходимости выливать напиток. Алкоголь, содержащийся в напитке, обладает антибактериальными свойствами, которые могут обезвредить микробы. Винные спирты, особенно в сочетании с органическими кислотами, такими как яблочная кислота, могут предотвратить рост кишечной палочки и сальмонеллы, сообщает The Conversation.

Даже если напиток безалкогольный, микробы, которые могут попасть в него, столкнутся с кислотностью желудка человека, что может их уничтожить. Желудочная кислота, в сочетании с другими факторами, такими как пищеварительные ферменты и защита иммунной системы, создает среду, в которой бактерии обычно не могут выжить.

Таким образом, в большинстве случаев, наличие мушки в напитке не является поводом для его выливания. Степень риска заражения бактериями обычно минимальна, и антибактериальные свойства алкоголя или кислотность желудка могут обезвредить микробы, делая напиток безопасным для употребления.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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