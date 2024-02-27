Пересадили целый глаз человеку: чем закончилась первая в своем роде операция американских хирургов

Американские хирурги сделали первую в истории пересадку целого глаза человеку

1:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Команда хирургов медицинского центра Langone Health при Нью-Йоркском университете провела исторически значимую операцию по пересадке целого глазного яблока и части лица у 46-летнего Аарона Джеймса из штата Арканзаса, который столкнулся с серьезной электрической травмой в июне 2021 года, потеряв левый глаз, часть лица и руки.

Фото: "Eye" by SamJUK is licensed under CC BY 2.0.

Процедура, которая состоялась 27 мая 2023 года, продолжалась более 21 часа и включала трансплантацию различных тканей и органов, включая глаз, нос, губы и лицевые кости, а также пересадку нервов и кровеносных сосудов. Руководство операцией осуществляли директор программы Langone Health по трансплантации лица Эдуардо Родригес и профессор реконструктивной пластической хирургии Хелен Киммел.

Хотя зрение в пересаженном глазу Джеймса пока не восстановилось, результаты после операции оказались обнадеживающими: глазное яблоко выглядит здоровым, имеется нормальное кровоснабжение роговицы и сетчатки, нормальное внутриглазное давление и даже слезоотделение. Однако глаз не подвижен, и пациент не может моргать, хотя отмечает появление чувствительности в этой области, сообщает NYU Langone Health.А

Хирурги выражают уверенность в том, что операция, проведенная Джеймсу, представляет собой прорыв в медицине и открывает новые перспективы для будущих процедур по восстановлению зрения. Они признают, что хотя цель восстановления зрения не была достигнута, результаты операции подтверждают успех и открывают двери для дальнейших исследований и медицинских инноваций.