Зоозащитникам это не понравится: чем человечеству поможет созданная китайскими учеными обезьяна-химера

В Китае создали обезьяну-химеру для изучения нейродегенеративных заболеваний

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

В рамках исследования, проведенного Китайской Академией наук и компанией BGI-Research, была создана обезьянка-химера, представляющая собой организм, объединивший два разных набора ДНК приматов. Этот уникальный эксперимент представляет собой значимый прорыв в области геномики и биологии.

Фото: openverse by Charles Patrick Ewing is licensed under CC BY 2.0

Используя стволовые клетки одной макаки-крабоеда, ученые объединили их с эмбрионом того же вида, что привело к рождению обезьянки-химеры. Особенно важным является высокий процент клеток, выросших из стволовых, обнаруженных в тканях мозга новорожденного. Этот факт подчеркивает потенциал использования химер в моделировании и изучении нейродегенеративных заболеваний, сообщает Cell.

Помимо этого, химеры могут стать эффективным инструментом для сохранения исчезающих видов. Возможно, что в будущем донорские клетки из вымирающей популяции могут быть введены в зародышевую линию других приматов, что позволит сохранить уникальные генетические характеристики видов, находящихся под угрозой исчезновения.

Однако, такие эксперименты вызывают серьезные этические вопросы, особенно касающиеся использования приматов в научных исследованиях. Несмотря на это, участие обезьян в медицинских исследованиях играет важную роль в достижении значительных научных результатов, включая разработку вакцин против COVID-19.