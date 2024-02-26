Останки другой планеты на Земле: что за куски внеземного объекта обнаружили ученые и как с этим связана Луна?

Nature: в Земле обнаружили останки планеты Тейя, из которой образовалась Луна

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавние исследования, проведенные группой ученых из Университета штата Нью-Мексико, внесли значительный вклад в понимание происхождения Луны.

Фото: commons.wikimedia.org by Pervisha Khan (Khanumsays) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Согласно их теории, Луна сформировалась из обломков, которые образовались в результате столкновения Земли с крупным космическим объектом, называемым "планета Тейя". В 2020 году эта группа ученых обнаружила доказательства того, что часть материала Тейи осталась внутри Луны, что подтверждает эту гипотезу.

Однако, новые исследования, проведенные учеными из Китая, США и Великобритании, расширили наше понимание, указывая на возможное присутствие останков Тейи не только в Луне, но и в глубинах Земли. Это предположение подтверждается наблюдениями за двумя областями в мантии Земли, расположенными под Африкой и Тихим океаном, которые значительно отличаются по своим свойствам от окружающей скальной породы. Эти области, диаметр каждой из которых составляет десятки километров, имеют более высокую плотность и замедляют прохождение сейсмических волн через них, сообщает Nature.

Используя компьютерные симуляции, исследователи вывели, что эти загадочные области в мантии Земли могут быть результатом захвата материала Тейи при ее столкновении с нашей планетой. Предполагается, что до 3% массы Земли составляет материал извне, с более высокой плотностью и содержанием железа, чем обычная земная мантия.

Сравнение химического состава обломков Тейи, обнаруженных на Луне, и областей в мантии Земли может пролить свет на процессы, приведшие к формированию нашей планеты и ее спутника, а также на эволюцию Солнечной системы в целом. Эти открытия представляют собой важный шаг в изучении космических процессов и происхождения нашей планеты.