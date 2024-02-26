Окружение имеет значение: обнаружен эффект, который оказывает обстановка на восприятие пищи и напитков людьми

Итальянские ученые обнаружили, что обстановка влияет на наше восприятие вкуса

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное командой промышленных дизайнеров и психологов из Университета Кампании в Италии, сосредоточилось на влиянии окружающей среды на восприятие вкуса продуктов.

Фото: Openverse by Geoff Peters 604 is licensed under CC BY 2.0

Ученые обнаружили, что условия, в которых потребляется пища и напитки, могут существенно изменить восприятие их вкусовых качеств.

Эксперимент включал участие добровольцев, которым предложили выпить апельсиновый сок с низким содержанием сахара в различных средах и условиях. Исследователи создали два типа окружения: в одном была яркая и шумная атмосфера с красным декором и высокочастотным фоновым шумом, в другом — спокойная обстановка с прохладным светом, зелеными оттенками и фоновыми звуками с низкими частотами, сообщает Food Quality and Preference.

Результаты показали, что в более яркой и шумной обстановке участники эксперимента оценивали апельсиновый сок как более сладкий, чем в спокойной и тихой атмосфере.

Это указывает на то, что изменение окружающей среды может искажать восприятие вкуса, приводя к тому, что люди могут ощущать определенные продукты более сладкими или менее сладкими, чем они на самом деле.

В заключении исследователи отметили, что эти результаты подтверждают возможность использования дизайна окружающей среды для управления потреблением сахара. Подобные изменения, например, создание более спокойных и менее ярких обстановок в местах общественного питания, могут способствовать уменьшению потребления сахара без необходимости внесения изменений в сами продукты.