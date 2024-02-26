Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Исследование галактических алхимиков: как звезды создают золото и серебро за секунды
Коротченко заявил, что Зеленский занизил потери ВСУ, чтобы не деморализовать общество
В Star Citizen грядёт масштабное обновление
Михалков высказался о катастрофическом падении актёрского уровня
Врач Конев назвал три фактора, значительно продлевающих жизнь
Самойлова отругала дочь за самостоятельно отстриженную чёлку
Забота о кошке: ключ к здоровой и счастливой жизни
Обвинение попросило напавшему на брянское село актёру Канахину* пожизненный срок
Полиция Брюсселя тушит баррикады, которые на улицах поджигают недовольные фермеры
Не всё потеряно: ученые назвали срок полного восстановления мозга человека после алкогольной зависимости

Ученые США назвали 7,3 месяца сроком восстановления мозга после алкогольной зависимости

1:49
Наука

Исследование, проведенное американскими учеными, предоставило новые данные о влиянии употребления алкоголя на структуру и функции головного мозга.

Ученые США назвали 7,3 месяца сроком восстановления мозга после алкогольной зависимости
Фото: Openverse by spDuchamp is licensed under CC BY 2.0

Регулярное употребление алкоголя было связано с деградацией коры головного мозга и ухудшением когнитивных функций, таких как память, интеллект и способность принимать решения.

Однако исследование также пролило свет на потенциал восстановления мозга при прекращении употребления алкоголя. С помощью методов образовательной томографии (МРТ) ученые отслеживали изменения в мозге у людей, страдающих алкогольной зависимостью, на разных этапах перехода к трезвой жизни. Результаты показали, что толщина коры головного мозга начинает восстанавливаться после прекращения потребления алкоголя и возвращается к первоначальным показателям.

Особенно быстрое восстановление наблюдается в первые месяцы трезвой жизни, но процесс продолжается и после этого периода. По оценкам, около 7,3 месяцев без употребления алкоголя достаточно, чтобы мозг полностью избавился от повреждений, вызванных алкогольной зависимостью, сообщает Science Direct.

Важно отметить, что индивидуальные факторы могут влиять на скорость восстановления мозга. Например, у людей с повышенным давлением, высоким холестерином или у курильщиков процесс восстановления может замедлиться. Однако, отказ от других вредных привычек, таких как курение, также может способствовать ускоренному восстановлению мозга.

Дальнейшие исследования планируются для более глубокого понимания нейрокогнитивных и психосоциальных последствий процесса восстановления мозга после прекращения употребления алкоголя. Это позволит разработать более эффективные методы поддержки и реабилитации людей, страдающих алкогольной зависимостью.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Его построили не люди: новое исследование ученых пролило свет на то, как был создан знаменитый сфинкс в Египте

Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.

Ученые США обнаружили природную основу формирования силуэта сфинкса в Египте
Салат "Красное море": очень простая в приготовлении яркая закуска
Салат "Красное море" с крабовыми палочками: очень простой, но при этом яркий и красивый
Вовсе не сорняк: это растение ценится за неприхотливость и яркие краски
Цены на отпуск в Турции снизятся для россиян в несколько раз
В Париже пройдёт очередная попытка конфискации российских активов Дмитрий Плотников Прага скоро может быть неприятно удивлена местью России Любовь Степушова В Малом театре состоялась премьера спектакля "Мой ласковый зверь" Анжела Якубовская
Рассказываем об аллигаторе - одном из самых интересных сортов огурцов
Рассказываем, как правильно хранить авокадо дома
ВСУ бросили американские танки Abrams к освобожденной Авдеевке
ВСУ бросили американские танки Abrams к освобожденной Авдеевке
Последние материалы
Эксперт по IT-безопасности Артимович посоветовал переходить с айфонов на Android
Полиция Брюсселя тушит баррикады, которые на улицах поджигают недовольные фермеры
Путин: с 1 марта 2025 года россияне смогут установить самозапрет на выдачу кредитов
Китай вводит безвизовый режим для граждан Грузии
Разгибание трицепса позволит укрепить мышцы
News Leader: в США мужчина отрезал себе ноги для получения страховки
Пряный шоколадно-кофейный напиток: согревает и дарит прекрасное настроение
Зачем бьюти-средства с SPF нужны в холодное время года
Облысевшая блогерша рассказала, как быстро отрастить волосы в домашних условиях
В России снимут сериал о героизме членов таганрогского подпольного движения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников