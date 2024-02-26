Не всё потеряно: ученые назвали срок полного восстановления мозга человека после алкогольной зависимости

Ученые США назвали 7,3 месяца сроком восстановления мозга после алкогольной зависимости

1:49 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное американскими учеными, предоставило новые данные о влиянии употребления алкоголя на структуру и функции головного мозга.

Фото: Openverse by spDuchamp is licensed under CC BY 2.0

Регулярное употребление алкоголя было связано с деградацией коры головного мозга и ухудшением когнитивных функций, таких как память, интеллект и способность принимать решения.

Однако исследование также пролило свет на потенциал восстановления мозга при прекращении употребления алкоголя. С помощью методов образовательной томографии (МРТ) ученые отслеживали изменения в мозге у людей, страдающих алкогольной зависимостью, на разных этапах перехода к трезвой жизни. Результаты показали, что толщина коры головного мозга начинает восстанавливаться после прекращения потребления алкоголя и возвращается к первоначальным показателям.

Особенно быстрое восстановление наблюдается в первые месяцы трезвой жизни, но процесс продолжается и после этого периода. По оценкам, около 7,3 месяцев без употребления алкоголя достаточно, чтобы мозг полностью избавился от повреждений, вызванных алкогольной зависимостью, сообщает Science Direct.

Важно отметить, что индивидуальные факторы могут влиять на скорость восстановления мозга. Например, у людей с повышенным давлением, высоким холестерином или у курильщиков процесс восстановления может замедлиться. Однако, отказ от других вредных привычек, таких как курение, также может способствовать ускоренному восстановлению мозга.

Дальнейшие исследования планируются для более глубокого понимания нейрокогнитивных и психосоциальных последствий процесса восстановления мозга после прекращения употребления алкоголя. Это позволит разработать более эффективные методы поддержки и реабилитации людей, страдающих алкогольной зависимостью.