Есть во рту у каждого человека: ученые назвали бактерию, которая привела к осложнениям цинги и смерти Людовик IX Святого

Microbial Pathogenesis: Людовик IX умер из-за инфекционных осложнений цинги

1:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное учеными из Университета Париж-Сакле в сотрудничестве с коллегами, рассмотрело причину смерти короля Франции Людовика IX Святого.

Фото: Openverse by Gary Lee Todd, Ph.D. is licensed under CC0 1.0

Этот монарх, который не вернулся из Восьмого крестового похода и умер в Тунисе, оставил неясные обстоятельства своей кончины, вызывая дебаты среди ученых. Однако новый анализ сохранившихся тканей указал на наличие избытка бактерий, что может быть связано с развитием сепсиса.

Помимо политической и культурной деятельности, Людовик IX был также известен как сооснователь теологического колледжа, ставшего знаменитым университетом Сорбонна, и организатор двух крестовых походов. Первый поход привел к его пленению, а второй, Восьмой крестовый поход, стал судьбоносным для короля, который скончался в Тунисе в 1270 году. В предыдущем исследовании, проведенном в 2019 году, было обнаружено, что у Людовика IX была цинга, возможно, осложненная бактериальной инфекцией, что и стало предполагаемой причиной его смерти, сообщает Microbial Pathogenesis.

Недавнее исследование позволило палеопатологам изучить забальзамированные органы короля, хранящиеся в Версальском соборе. Анализ тканей выявил наличие бактерии Capnocytophaga sputigena, которая в норме присутствует в ротовой полости человека, но в тканях Людовика IX была обнаружена в избытке. Ученые предполагают, что эта бактерия могла стать причиной его смерти, вызвав развитие сепсиса. Бактерия Capnocytophaga sputigena известна своей ассоциацией с инфекциями полости рта, особенно у людей с ослабленным иммунитетом.

Таким образом, ученые предполагают, что цинга, которой страдал Людовик IX, вероятно, осложнилась инфекцией, вызванной бактерией Capnocytophaga sputigena, что привело к развитию сепсиса и, в конечном итоге, стало причиной его смерти.