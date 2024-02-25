Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему стоит подумать дважды перед покупкой подержанного BMW: экспертное мнение
Как выбрать спелый ананас
Побелка деревьев может быть иногда вредна
Ученые США обнаружили природную основу формирования силуэта сфинкса в Египте
Эндокринолог Квасова рассказала, что режим питания и активность являются ключом к долгой жизни
Буданов заявил, что Навальный умер из-за тромба
Ермак допускает участие России на конференции по Украине в Швейцарии
Врачи рассказали, как справиться с аллергией весной
Дональд Трамп не оставил сопернице по праймериз никаких шансов на победу
Есть во рту у каждого человека: ученые назвали бактерию, которая привела к осложнениям цинги и смерти Людовик IX Святого

Microbial Pathogenesis: Людовик IX умер из-за инфекционных осложнений цинги

1:57
Наука

Исследование, проведенное учеными из Университета Париж-Сакле в сотрудничестве с коллегами, рассмотрело причину смерти короля Франции Людовика IX Святого.

Microbial Pathogenesis: Людовик IX умер из-за инфекционных осложнений цинги
Фото: Openverse by Gary Lee Todd, Ph.D. is licensed under CC0 1.0

Этот монарх, который не вернулся из Восьмого крестового похода и умер в Тунисе, оставил неясные обстоятельства своей кончины, вызывая дебаты среди ученых. Однако новый анализ сохранившихся тканей указал на наличие избытка бактерий, что может быть связано с развитием сепсиса.

Помимо политической и культурной деятельности, Людовик IX был также известен как сооснователь теологического колледжа, ставшего знаменитым университетом Сорбонна, и организатор двух крестовых походов. Первый поход привел к его пленению, а второй, Восьмой крестовый поход, стал судьбоносным для короля, который скончался в Тунисе в 1270 году. В предыдущем исследовании, проведенном в 2019 году, было обнаружено, что у Людовика IX была цинга, возможно, осложненная бактериальной инфекцией, что и стало предполагаемой причиной его смерти, сообщает Microbial Pathogenesis.

Недавнее исследование позволило палеопатологам изучить забальзамированные органы короля, хранящиеся в Версальском соборе. Анализ тканей выявил наличие бактерии Capnocytophaga sputigena, которая в норме присутствует в ротовой полости человека, но в тканях Людовика IX была обнаружена в избытке. Ученые предполагают, что эта бактерия могла стать причиной его смерти, вызвав развитие сепсиса. Бактерия Capnocytophaga sputigena известна своей ассоциацией с инфекциями полости рта, особенно у людей с ослабленным иммунитетом.

Таким образом, ученые предполагают, что цинга, которой страдал Людовик IX, вероятно, осложнилась инфекцией, вызванной бактерией Capnocytophaga sputigena, что привело к развитию сепсиса и, в конечном итоге, стало причиной его смерти.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Оставался неподвижным 34 миллиона лет: подо льдами Восточной Антарктиды обнаружили удивительные формы рельефа

Исследование, проведенное под ледниковым панцирем Восточной Антарктиды, выявило фрагменты древнего речного ландшафта.

Британские ученые обнаружили древний речной ландшафт подо льдами Антарктиды
13-кратный чемпион мира Фуркад призвал немецкого биатлониста Долля "наслаждаться до конца" на фоне новости о завершении карьеры
"Наслаждайся до конца": 13-кратный чемпион мира Фуркад высказался о намерении завершить карьеру Бенедиктом Доллем
Более красивый вид и пышное цветение: что делать, чтобы древовидная гортензия была красивой
Никогда не выбрасывайте луковую шелуху. Благодаря ей урожай огурцов намного больше
Регенерация не за горами: учёные разработали препарат для восстановления мышц после травм Анастасия Жукова ЦАХАЛ устроил жесточайший "карантин" в Иерусалиме Михаил Плисюк Цезарь Куников с нами: геббельсовскую пропаганду в СВО побеждают не словами Виктор Пахомов
Арбенина назвала кривоногими упырями организаторов фестиваля по чирлидингу, отменивших её концерты на Сахалине
Как понять, почему ваша кошка кусается во время ласк
Новый трюк мошенников с бутылкой: водители могут лишиться ценных вещей, пока ищут причину скрежета
Новый трюк мошенников с бутылкой: водители могут лишиться ценных вещей, пока ищут причину скрежета
Последние материалы
ЦАХАЛ устроил жесточайший "карантин" в Иерусалиме
Эндокринолог Квасова рассказала, что режим питания и активность являются ключом к долгой жизни
Буданов заявил, что Навальный умер из-за тромба
Цезарь Куников с нами: геббельсовскую пропаганду в СВО побеждают не словами
Ермак допускает участие России на конференции по Украине в Швейцарии
Врачи рассказали, как справиться с аллергией весной
Microbial Pathogenesis: Людовик IX умер из-за инфекционных осложнений цинги
Дональд Трамп не оставил сопернице по праймериз никаких шансов на победу
Нивяник и ромашка станут прекрасными украшениями сада
ТОП-5 самых надежных рамных внедорожников на вторичном рынке России, пользующихся огромной популярностью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников