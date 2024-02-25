Оказалось всё по-другому: ученые нашли удивительный ответ на вопрос о том, где же находится голова у морских звезд

Nature: ученые США опровергли теорию об отсутствии головы у морских звезд

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное учеными из Стэнфордского университета и Калифорнийского университета в Беркли, пересмотрело представление о структуре и эволюции морских звезд.

Фото: Openverse by moon angel is licensed under CC BY-SA 2.0

Долгие годы считалось, что у этих существ отсутствует голова, так как их тела не имеют четкой ориентации и могут двигаться в любом направлении. Однако новые исследования пролили свет на этот вопрос.

Ученые обнаружили, что у молодых морских звезд гены, ответственные за развитие головы, распределены по всему их телу. Это указывает на то, что голова у морских звезд существует, хотя и имеет необычную структуру. Экспрессия генов, связанных с формированием тела и хвоста, оказалась относительно низкой, что подтверждает важность генов, отвечающих за развитие головы, в эмбриональном развитии морских звезд, сообщает Nature.

Кроме того, важные молекулярные сигнатуры, которые обычно ассоциируются с передней частью головы, были обнаружены в середине каждой конечности у морских звезд. Это говорит о том, что эти организмы могли потерять свои тела в процессе эволюции и превратиться в одну сплошную голову, которая ползает по морскому дну.

Эти результаты подчеркивают удивительное разнообразие и адаптивность морских звезд в процессе их эволюции. Они также пересматривают наше представление о биологии этих удивительных морских существ и открывают новые горизонты для исследований в области морской биологии и эволюции.