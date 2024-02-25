Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стилист Скороходова рассказала про трендовые оправы очков весны-лета 2024 года
Врачи рассказали, как пожилым получать более качественную помощь врачей
ТОП-5 новых сортов белокочанной капусты для дачи
Соскин: Зеленский не может остановить саботаж фермеров Польши на границе
Вышел трейлер нового тактического сурвайвл-хоррора The Forever Winter
Tagesschau: Даже миллион артснарядов не помогут Киеву победить
Рейтинг внедорожников с запасным колесом на пятой двери: от бюджетных до роскошных моделей
Рецепт морса с ягодами
Выращивать на своём участке можно авокадо
Оказалось всё по-другому: ученые нашли удивительный ответ на вопрос о том, где же находится голова у морских звезд

Nature: ученые США опровергли теорию об отсутствии головы у морских звезд

1:28
Наука

Исследование, проведенное учеными из Стэнфордского университета и Калифорнийского университета в Беркли, пересмотрело представление о структуре и эволюции морских звезд.

Nature: ученые США опровергли теорию об отсутствии головы у морских звезд
Фото: Openverse by moon angel is licensed under CC BY-SA 2.0

Долгие годы считалось, что у этих существ отсутствует голова, так как их тела не имеют четкой ориентации и могут двигаться в любом направлении. Однако новые исследования пролили свет на этот вопрос.

Ученые обнаружили, что у молодых морских звезд гены, ответственные за развитие головы, распределены по всему их телу. Это указывает на то, что голова у морских звезд существует, хотя и имеет необычную структуру. Экспрессия генов, связанных с формированием тела и хвоста, оказалась относительно низкой, что подтверждает важность генов, отвечающих за развитие головы, в эмбриональном развитии морских звезд, сообщает Nature.

Кроме того, важные молекулярные сигнатуры, которые обычно ассоциируются с передней частью головы, были обнаружены в середине каждой конечности у морских звезд. Это говорит о том, что эти организмы могли потерять свои тела в процессе эволюции и превратиться в одну сплошную голову, которая ползает по морскому дну.

Эти результаты подчеркивают удивительное разнообразие и адаптивность морских звезд в процессе их эволюции. Они также пересматривают наше представление о биологии этих удивительных морских существ и открывают новые горизонты для исследований в области морской биологии и эволюции.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Оставался неподвижным 34 миллиона лет: подо льдами Восточной Антарктиды обнаружили удивительные формы рельефа

Исследование, проведенное под ледниковым панцирем Восточной Антарктиды, выявило фрагменты древнего речного ландшафта.

Британские ученые обнаружили древний речной ландшафт подо льдами Антарктиды
13-кратный чемпион мира Фуркад призвал немецкого биатлониста Долля "наслаждаться до конца" на фоне новости о завершении карьеры
"Наслаждайся до конца": 13-кратный чемпион мира Фуркад высказался о намерении завершить карьеру Бенедиктом Доллем
Более красивый вид и пышное цветение: что делать, чтобы древовидная гортензия была красивой
Никогда не выбрасывайте луковую шелуху. Благодаря ей урожай огурцов намного больше
"Разбавление" элитных подразделений ВСУ пенсионерами ускорит поражение Киева Дмитрий Плотников Сенатор Рогозин: для зачистки Украины нужно применять самое могущественное оружие Олег Володин
Арбенина назвала кривоногими упырями организаторов фестиваля по чирлидингу, отменивших её концерты на Сахалине
Как понять, почему ваша кошка кусается во время ласк
В Совфеде описали будущую зачистку Украины "оружием, которое РФ ещё не применяла"
В Совфеде описали будущую зачистку Украины "оружием, которое РФ ещё не применяла"
Последние материалы
Выращивать на своём участке можно авокадо
Глава ГУР Украины Буданов анонсировал новые атаки ВСУ на Крымский мост
Константин Меладзе продолжает зарабатывать в России
Цены на отдых в Турции упадут на 20% для российских туристов
Экспертные советы: как сэкономить на покупке автомобиля в условиях дорожающего рынка
Немецкие ученые опровергли миф о вреде пить слабый алкоголь после крепкого
Science Daily: гнев может оказаться полезной эмоцией для решения сложных задач
Литва: депутаты нашли основание для сноса могил советских воинов
Жим на трицепс с высоким наклоном коленями для тренировки трицепсов
Секрет идеальных пельменей: почему их стоит замачивать перед варкой, чтоб не слипались
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников