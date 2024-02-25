Негативные эмоции тоже полезны: ученые обнаружили неожиданную пользу гнева в решении сложных задач

Science Daily: гнев может оказаться полезной эмоцией для решения сложных задач

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное профессором Хизер Ленч и ее коллегами из Техасского университета A&M, представляет новый взгляд на роль негативных эмоций, особенно гнева, в достижении сложных целей.

Фото: Openverse by vyassaurabh411 is licensed under CC BY-ND 2.0

Ранее распространенное мнение о том, что только положительные эмоции способствуют благополучию, было опровергнуто. Функционалистская теория психологии, на которой основано исследование, подчеркивает, что каждая эмоция имеет свою функцию и может быть полезной для адаптации к различным жизненным событиям.

В рамках экспериментов с более чем 1000 участниками было показано, что гнев оказывает значительное влияние на способность людей достигать своих целей в сложных ситуациях. Например, "разозленные" участники демонстрировали более высокую производительность в решении задач и даже более быструю реакцию. Даже в случае некоторого мошенничества для достижения желаемого результата гнев оказывался эффективным мотиватором. Однако его влияние было менее заметным в более простых задачах, сообщает Science Daily.

Исследование также подтвердило важность других эмоций, таких как веселье и страсть, в достижении целей. Сочетание различных эмоций способствует общему благополучию, а негативные эмоции могут быть использованы как инструменты в определенных ситуациях. Эти результаты отражают важность признания и управления всем спектром эмоций для успешного функционирования и адаптации в современном обществе.