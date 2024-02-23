Секреты Сверхновой: раскрытие Магнитаров и Нейтронных Звезд

Астрономы нашли звездные останки знаменитой сверхновой 1987 года

3:33 Your browser does not support the audio element. Наука

В 1987 году произошло уникальное событие в космосе — взрыв соседней звезды породил первую сверхновую, видимую невооруженным глазом за последние четыре столетия. Это явление привлекло внимание астрономического сообщества, превратившись в один из самых основательно изученных объектов нашей галактики.

Фото: National Astronomical Observatories / Chinese Academy of Sciences by Lizhi Wang

Теперь, спустя более чем 35 лет интенсивных исследований, ученые, используя новейший космический телескоп НАСА JWST, обнаружили следы газового облака, оставшегося после взрыва. Они отмечают, что в центре взрыва виден светящийся газ, который, по их мнению, мог быть обусловлен наличием нейтронной звезды — остатка от разорившейся звезды.

Астроном Эмануэле Греко из Астрономической обсерватории Джузеппе С. Вайана в Палермо называет это открытие "дымящимся пистолетом", подчеркивая его значимость для получения информации о таком экстремальном и молодом объекте.

Обычно сверхновые возникают, когда у массивных звезд, масса которых превышает массу Солнца в восемь раз или более, иссякает термоядерное топливо. Это приводит к коллапсу ядра без радиационного давления, которое удерживает звезду, и последующему разрушению внешних слоев.

Большинство массы звезды выбрасывается в космос под действием импульса от вспышки частиц нейтрино, а ядро либо превращается в черную дыру, либо образует нейтронную звезду, компактный объект размером с город, но с массой пары солнечных масс. Это вещество настолько плотное, что чайная ложка его весит около миллиарда тонн.

Последняя сверхновая в Млечном Пути была зафиксирована в 1604 году, а именно тогда Иоганн Кеплер открыл ее за несколько лет до изобретения телескопа Галилео Галилея. Взрыв соседней звезды, известной как Сандулека-69 202, произошел 23 февраля 1987 года в Большом Магеллановом Облаке, галактике-спутнике, находящейся на расстоянии приблизительно в 168 000 световых лет от Земли.

Это событие стало центром внимания астрономов по всему миру, которые наблюдали за ним с помощью различных телескопов. Огромное количество информации о сверхновых с коллапсом ядра было получено благодаря этому событию, известному как SN 1987A.

Теоретические предсказания указывали на то, что после взрыва SN 1987A должна была образоваться нейтронная звезда, что подтверждалось обнаружением кратковременной вспышки нейтрино за несколько часов до обнаружения видимого светового всплеска. Однако нейтронная звезда оставалась незамеченной.

В течение последних пяти лет появились некоторые указания на ее наличие. В 2019 году Микако Мацуура из Кардиффского университета и его коллеги представили изображения SN 1987A, полученные с помощью Большой миллиметровой/субмиллиметровой решетки Атакамы в Чили. Они обнаружили горячий материал в центре взрыва, но не могли точно определить его природу.

В 2021 году Эмануэле Греко и его команда сообщили об обнаружении рентгеновских лучей от магнитно-захваченных частиц в центре сверхновой на архивных изображениях, полученных двумя рентгеновскими телескопами НАСА. Однако они не смогли точно идентифицировать объект, который мог бы их генерировать.