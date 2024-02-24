Почему рыжие люди более чувствительны к боли?: пояснение от британского анестезиолога

Ученые объяснили, почему рыжеволосые люди чувствуют боль иначе

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Британский анестезиолог Джайдип Пандит разъяснил, почему у людей с рыжими волосами наблюдается повышенная чувствительность к боли, особенно связанной с температурой.

Фото: openverse.org by yourlocal-t-rex is licensed under CC BY-SA 2.0

Согласно информации от Live Science, оттенки рыжего цвета волос обусловлены рецессивным геном под названием меланокортин-1-рецептор (MC1R). Интересно, что для появления рыжего потомства оба родителя должны быть носителями гена MC1R.

Одной из характерных черт, часто присущих рыжим людям, является левша. Это также рецессивное свойство, которым обладает около 10-12 процентов населения мира. Однако рецессивные свойства обычно проявляются попарно, что объясняет, почему многие рыжие также являются левшами.

Также было отмечено, что рыжие люди чаще считаются привлекательными, а у мужчин реже наблюдаются патологии простаты. Однако их кожа слишком чувствительна к солнечному излучению, поэтому необходимо особое внимание к защите от ультрафиолетовых лучей.

Согласно сообщению Live Science, еще одной важной особенностью рыжеволосых является их повышенная потребность в анестезии, примерно на 20 процентов больше, чем у других, чтобы оставаться в состоянии обезболивания во время операции.

Это касается не только общего наркоза, но и местной анестезии, которая также требует больших усилий для таких пациентов. Несколько исследований показывают, что рыжие люди также проявляют более высокую чувствительность к опиоидным анальгетикам.

Что касается причин таких особенностей, ученые указывают на мутации в гене рецептора меланокортина-1 (MC1R), который отвечает за пигментацию волос, кожи и глаз, как основной источник отклонений в болевом пороге.