Новый взгляд на борьбу с Альцгеймером: ученые обнаружили ключ к сохранению синапсов

eNeuro: найден новый метод остановки разрушения синапсов при болезни Альцгеймера

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Университета Колорадо провели исследование, которое пересматривает представление о болезни Альцгеймера. По данным портала eNeuro, подход, основанный на блокировании определенного белка, может помочь предотвратить разрушение синапсов и дендритных отростков, что является характерным признаком этого нейродегенеративного расстройства.

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Исследование было проведено на нейронах грызунов, которые были использованы в качестве модели для изучения нейродегенерации. Ученым удалось доказать, что блокирование белка Mdm2 с помощью экспериментального препарата против рака, известного как нутлин, приводит к прекращению действия нейротоксичных пептидов амилоида-β. Эти пептиды образуют амилоидные бляшки, которые часто наблюдаются при болезни Альцгеймера, и способствуют разрушению синапсов путем потери дендритных отростков.

Дендритные отростки играют ключевую роль в передаче нервных сигналов через синапсы, обеспечивая связь между нейронами. Потеря синапсов и дендритных отростков является одним из важных моментов в развитии болезни Альцгеймера, что приводит к ухудшению когнитивных функций.

Следующим этапом исследования будет проверка эффективности этого подхода на животных моделях для определения его способности замедлить прогрессирование болезни.