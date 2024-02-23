Отпечатки обуви на песке времени: удивительное открытие археологов из Южной Африки

Южноафриканские ученые выяснили, что уже 70 тысяч лет назад люди пользовались обувью

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука

В журнале Ichnos были опубликованы результаты уникального исследования, проведенного группой специалистов из Университета Нельсона Манделы в Южной Африке. Археологи обнаружили ряд окаменевших следов, оставленных древними обитателями южноафриканского побережья примерно 70-130 тысяч лет назад. Их поразило то, что эти следы не были просто отпечатками босых ног, как это обычно бывает, а, наоборот, свидетельствовали о том, что люди в то время уже использовали обувь.

Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Kraft is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Это первое такое открытие, указывающее на то, что древние предки человека обладали навыками изготовления обуви еще в таком раннем периоде эволюции. Для подтверждения этой гипотезы исследователи изучили примитивные сандалии, которые до сих пор используют члены племени сан, проживающие в пустыне Калахари.

Эксперименты с этими сандалями показали, что современные следы, оставляемые обутыми ногами во влажном песке, практически неотличимы от окаменевших отпечатков.

Ученые считают, что использование обуви помогало древним людям выживать. На побережье Африки было много острых камней, поэтому ходить босиком было опасно, а также был большой риск заражений. Кроме того, без обуви был выше риск нападения различных насекомых или рептилий.