Эта находка меняет наше представление о первых крупных войнах: в Испании обнаружили свидетельства столкновения около 5000 лет назад

Исследование, проведенное археологами из Вальядолидского и Оксфордского университетов на территории Испании, представляет собой значимый вклад в понимание древней истории Европы.
После анализа останков 338 человек из массового захоронения в пещере на севере страны ученые пришли к выводу, что они свидетельствуют о первой крупной войне на континенте, вероятно, произошедшей около 5000 лет назад. Это отклоняется от предыдущих представлений, согласно которым подобные конфликты начались только в бронзовом веке.
Детальный анализ останков выявил высокий процент травм, причем более 97% нанесенных травм и 81% заживших были у мужчин, что указывает на их активное участие в боевых действиях. Кроме того, более 50 кремниевых наконечников стрел были обнаружены на месте захоронения, и у 36 из них были обнаружены следы попадания в цель, сообщает Scientific Reports.
Эти результаты коренным образом меняют представления о древних войнах в Европе, предоставляя новые доказательства того, что крупные и длительные конфликты могли происходить и в ранние периоды человеческой истории. Однако остается неясным, что именно послужило причиной начала этой войны. Ученые указывают на напряженные отношения между различными культурными группами Западной Европы в то время как наиболее вероятную причину.
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