Экзопланета, температуры на которой сравнимы с адовыми, посылает сигналы в космос: ученые разобрались в причинах этого явления

Live Science: сигналы, посылаемые экзопланетой 55 Рака е, связаны с изменением её атмосферы

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа астрономов из Университета Берна в Швейцарии предполагает, что загадочные транзитные сигналы, исходящие от экзопланеты 55 Рака е, могут быть связаны с периодической потерей и восстановлением ее атмосферы.

Фото: Openverse by ESA/Hubble, M. Kornmesser is licensed under CC BY 4.0

Эта планета, известная как суперземля, расположена в системе созвездия Рака на расстоянии чуть более 40 световых лет от Земли. Характеризуется она тем, что ее поверхность всегда горит и плавится, с температурами, превышающими 2400°C.

Исследователи установили, что транзитные сигналы, излучаемые 55 Рака е, периодически изменяются: видимый свет от планеты исчезает, в то время как инфракрасное излучение остается постоянным. Новые данные, полученные от инфракрасного космического телескопа "Спитцер", указывают на крайне высокие температуры на поверхности планеты, превышающие 2400°C на дневной стороне и около 1127°C на ночной, сообщает Live Science.

Ученые предполагают, что близость планеты к ее солнцу приводит к выбросу горячих углеродных газов из вулканов и термальных источников на ее поверхности, формируя временный слой атмосферы. Однако из-за экстремальных условий, таких как сильная жара и солнечный ветер, атмосфера фактически "выгорает", и планета оказывается "голой". Такие процессы нестабильны и могут привести к периодам, когда планета лишается атмосферы вообще.

Эта гипотеза может объяснить необычное изменение транзитных сигналов. Для подтверждения этой теории планируется использование космического телескопа Джеймса Уэбба, который сможет изучить параметры атмосферы 55 Рака е и помочь ученым лучше понять ее динамику и происхождение.