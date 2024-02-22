Будьте внимательны к составу мебели и электроники: обнаружены опасные химикаты, вызывающие рак щитовидной железы

EBioMedicine: пищевые упаковки могут содержать химикаты, провоцирующие рак щитовидной железы

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное врачами Медицинской школы "Икан" Центра "Маунт-Синай" в Нью-Йорке, выявило, что пер- и полифторалкильные соединения (ПФАС), известные как "вечные химикаты", могут увеличивать вероятность развития рака щитовидной железы.

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Для этого были проанализированы данные 176 пациентов с онкологией и без нее, включая измерения уровней ПФАС в их крови, сообщает EBioMedicine.

Несмотря на то что ПФАС известны как опасные токсичные вещества для окружающей среды и здоровья человека, они широко используются в производстве множества товаров, включая мебель, электронику, косметику, а также в пищевых упаковках и водопроводной воде.

Исследователи выявили, что некоторые ПФАС, особенно перфтороктансульфоновая кислота (ПФОСК), связаны с увеличением риска развития рака щитовидной железы. Эта кислота часто используется в пятновыводящих средствах для одежды и жиростойких покрытиях.

Кроме того, исследователи отметили, что ПФАС могут нарушать нормальную работу эндокринной системы, включая щитовидную железу, что может привести к развитию онкологических заболеваний.

Профессор Лорен Петрик выразила озабоченность результатами исследования и подчеркнула необходимость сокращения использования ПФАС в промышленности и повседневной жизни с надеждой на их будущее устранение из окружающей среды.