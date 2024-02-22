Российские мидии под угрозой: биологи назвали виновников заражения моллюсков у Кольского полуострова раком

Российские биологи обнаружили заразный рак у популяции мидий Кольского залива

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное биологами из Санкт-Петербургского государственного университета, выявило наличие заразного рака среди популяций мидий у побережья Кольского полуострова.

Фото: iNaturalist by Edmundas Greimas is licensed under CC BY 4.0

Этот вид рака, передающийся от больных особей к здоровым, представляет серьезную угрозу для мидий и может вызвать эпидемию. Ученые не только обнаружили заболевание, но и выяснили его происхождение, установив связь с мидиями из Тихого океана, сообщает Molecular Ecology.

Проведенные исследования показали, что распространение рака могло произойти через Северный морской путь на судах, которые перевозили мидий, больных раком, в Кольский залив. Этот вывод подчеркивает важность постоянного мониторинга здоровья моллюсков у побережья России, чтобы предотвратить потенциальные эпидемии. Планируется продолжить мониторинг не только среди мидий, но и среди других видов моллюсков в российских морях.

Учитывая, что многие виды моллюсков, такие как мидии, устрицы и гребешки, являются важными объектами промышленного выращивания для пищевой отрасли, эпидемия заразного рака может нанести серьезный ущерб как диким популяциям, так и промыслу. Поэтому крайне важно разработать более быстрые и эффективные методы диагностики для контроля распространения заболевания.