Российские мидии под угрозой: биологи назвали виновников заражения моллюсков у Кольского полуострова раком

Исследование, проведенное биологами из Санкт-Петербургского государственного университета, выявило наличие заразного рака среди популяций мидий у побережья Кольского полуострова.
Этот вид рака, передающийся от больных особей к здоровым, представляет серьезную угрозу для мидий и может вызвать эпидемию. Ученые не только обнаружили заболевание, но и выяснили его происхождение, установив связь с мидиями из Тихого океана, сообщает Molecular Ecology.
Проведенные исследования показали, что распространение рака могло произойти через Северный морской путь на судах, которые перевозили мидий, больных раком, в Кольский залив. Этот вывод подчеркивает важность постоянного мониторинга здоровья моллюсков у побережья России, чтобы предотвратить потенциальные эпидемии. Планируется продолжить мониторинг не только среди мидий, но и среди других видов моллюсков в российских морях.
Учитывая, что многие виды моллюсков, такие как мидии, устрицы и гребешки, являются важными объектами промышленного выращивания для пищевой отрасли, эпидемия заразного рака может нанести серьезный ущерб как диким популяциям, так и промыслу. Поэтому крайне важно разработать более быстрые и эффективные методы диагностики для контроля распространения заболевания.
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