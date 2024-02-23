Своим окрасом имитируют фекалии: этот необычный способ маскировки помогает лягушкам выжить в дикой природе

Австрийские биологи обнаружили, что молодые летающие лягушки Уоллеса имеют коричневый окрас для защиты от хищников

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа биологов из Венского университета провела исследование, изучая молодых чернолапых веслоногов, или летающих лягушек Уоллеса, в Шенбруннском зоопарке.

Фото: Openverse by zleng is licensed under CC BY 2.0

В своей работе они обнаружили удивительное явление: у лягушат был необычный коричнево-красный окрас с маленькими белыми точками, в отличие от изумрудно-зеленого окраса взрослых особей. Этот странный цветовой рисунок привлек внимание исследователей, которые предположили, что он может служить маскировкой от естественных хищников.

Исследование, опубликованное в Behavioral Ecology and Sociobiology, доказало, что этот цветовой паттерн действительно имеет значение. Для проверки гипотезы о маскировке, ученые создали восковые модели лягушек различных цветов и расположили их в зоне зоопарка, населенной хищными птицами. Результаты наблюдений показали, что модели с коричнево-красным окрасом и белыми пятнами были атакованы реже всего, что подтверждает эффективность этой стратегии маскировки.

Ученые считают, что молодые лягушки используют этот необычный цветовой рисунок в качестве защитного механизма до тех пор, пока не достигнут взрослого возраста и не приобретут свой характерный зеленый окрас.

Это первое известное исследование маскировки позвоночных, имитирующих фекалии других животных, чтобы обеспечить свою безопасность.