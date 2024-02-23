Современные борцы за экологию будут в шоке: в Древнем Риме использовали необычный метод изготовления монет

Исследование, проведенное учеными из Ливерпульского университета, представляет новый взгляд на то, как древние римляне реагировали на нехватку серебра, необходимого для чеканки монет.
Путем анализа содержания свинца в гренландских ледяных образцах, исследователи выявили интересную аномалию: в период конца Римской империи концентрация свинца в льдах снижалась, в то время как чеканка серебряных монет продолжалась. Это позволило предположить, что римляне использовали повторную переработку серебряных монет, которые были захвачены во время военных конфликтов, вместо того, чтобы искать новые источники серебра.
Дополнительные химические анализы монет, отчеканенных в разные периоды, подтвердили эту гипотезу, показывая изменения в содержании золота, что указывает на различные источники источники серебра для переработки. Например, появление монет с высоким содержанием золота совпало с возвращением в Рим войск под командованием Юлия Цезаря после битвы с галлами, что подтверждает предположение о награбленных в бою средствах, сообщает Archaeological and Anthropological Sciences.
Такой подход, базирующийся на повторной утилизации материалов, оказался более экономичным и эффективным для римлян, чем поиск новых источников сырья, что также имело положительное воздействие на окружающую среду.
Это исследование открывает новые перспективы в понимании экономических и технологических решений древних цивилизаций, а также их воздействия на природу.
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