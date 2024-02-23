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Экспериментально доказано: СДВГ помогала древним людям выживать

Американские учёные открыли эволюционное значение СДВГ

Наука

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) помогал древним людям выжить, установили американские учёные. Об их открытии пишет The Guardian со ссылкой на научный журнал Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Американские учёные открыли эволюционное значение СДВГ
Фото: Flickr by Konstantin Malanchev is licensed under CC BY 2.0

Они посадили 457 добровольцев за компьютерную игру, в которой надо было собирать ягоды. 206 участников не обирали скрупулёзно каждый куст, а быстро перемещались между ними, и хотя это требовало дополнительных затрат времени, в итоге они получили больше очков. Дальнейшее тестирование выявило у них черты, характерные для СДВГ (не диагноз, подчёркивают учёные) — импульсивность и отвлекаемость.

Вероятно, такие особенности характера помогали древним людям в поиске пропитания — собирательстве и охоте, полагает доктор Дэвид Барак из Пенсильванского университета, ведущий автор исследования.

"Если бы [эти черты] были действительно негативными, то можно было бы подумать, что в ходе эволюции они будут исчезать", — заметил он.

Импульсивное поведение вполне могло эволюционно выгодной особенностью, подтвердил профессор научного образования Университетского колледжа Лондона Майкл Дж. Рейс, не принимавший участия в исследовании. Оно доставляет проблемы лишь в современных условиях, добавил он.

Ген СДВГ сопутствует большей рождаемости и стрессоустойчивости, в Сибири он чаще встречается у детей 1990-х, сообщила ранее "Наука в Сибири".

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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