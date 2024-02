Их больше, чем мы думаем: американские ученые назвали еще три основы естественного отбора

Американские ученые назвали выживание вида не единственной причиной естественного отбора

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа американских ученых представила новый фундаментальный закон природы, именуемый "закон усиливающейся функциональной информации".

Фото: Openverse by Guillaume Paumier is licensed under CC BY 2.0

В рамках этого закона подчеркивается, что эволюция распространяется не только на живые организмы, но и на все сложные природные системы, от планет и звезд до атомов и минералов, приводя их к увеличению упорядоченности, разнообразия и сложности.

Основная концепция заключается в предложении нового взгляда на естественный отбор, основанный не только на выживании вида, но и на функциональных аспектах систем. Ученые выделяют три ключевые функции, по которым происходит отбор:

Стабильность;

Наличие постоянных источников энергии;

Способность образовывать новые комбинации.

Примеры естественного отбора по функциям включают такие явления, как фотосинтез, который возник благодаря способности одноклеточных организмов использовать солнечную энергию, и кооперация клеток в формировании многоклеточных организмов. Также отмечается разнообразие минералов, которое увеличилось благодаря сложным физическим, химическим и биологическим процессам, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

Это исследование подчеркивает всеобъемлющую природу эволюции во вселенной, процесс, который постоянно порождает новые комбинации атомов, молекул и клеток. Понимание этого процесса помогает объяснить и поддерживать стабильность и разнообразие в природных системах.