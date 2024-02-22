Их больше, чем мы думаем: американские ученые назвали еще три основы естественного отбора

Группа американских ученых представила новый фундаментальный закон природы, именуемый "закон усиливающейся функциональной информации".
В рамках этого закона подчеркивается, что эволюция распространяется не только на живые организмы, но и на все сложные природные системы, от планет и звезд до атомов и минералов, приводя их к увеличению упорядоченности, разнообразия и сложности.
Основная концепция заключается в предложении нового взгляда на естественный отбор, основанный не только на выживании вида, но и на функциональных аспектах систем. Ученые выделяют три ключевые функции, по которым происходит отбор:
Примеры естественного отбора по функциям включают такие явления, как фотосинтез, который возник благодаря способности одноклеточных организмов использовать солнечную энергию, и кооперация клеток в формировании многоклеточных организмов. Также отмечается разнообразие минералов, которое увеличилось благодаря сложным физическим, химическим и биологическим процессам, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.
Это исследование подчеркивает всеобъемлющую природу эволюции во вселенной, процесс, который постоянно порождает новые комбинации атомов, молекул и клеток. Понимание этого процесса помогает объяснить и поддерживать стабильность и разнообразие в природных системах.
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