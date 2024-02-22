Автором, скорее всего, была женщина: раскрыта тайна древних наскальных рисунков в Каповой пещере

РИА Новости: наскальные рисунки в Каповой пещере создала, вероятно, женщина

1:45 Your browser does not support the audio element. Наука

В ходе исследования Каповой пещеры (республика Башкортостан), известной также как Шульган-Таш, археологи обнаружили ряд захватывающих артефактов и наскальных рисунков, которые стали предметом детального анализа.

Фото: Openverse by Саня.Гром is licensed under CC BY-SA 4.0

Благодаря этому анализу удалось расшифровать смысл изображений и даже сделать предположения относительно их авторства. Оказалось, что автором ряда наскальных рисунков и знаков могла быть женщина. Это предположение подтверждается содержанием изображений, где присутствует явный культ материнства, а также эмоциональная глубина, указывающая на индивидуальный стиль художницы.

Ученые пришли к выводу, что наскальные рисунки и знаки в пещере представляют собой своеобразный календарь беременности животных и, возможно, женщины. Согласно этому календарю, успешные беременности были отмечены специальным знаком "Y", в то время как неудачные беременности были обозначены перевернутой формой этого знака, сообщают РИА Новости.

Дополнительно, исследователи пересмотрели некоторые изображения, включая то, которое ранее считалось "Большой лошадью". Оказалось, что это изображение представляет собой беременную лошадь, что говорит о глубоком внимании первобытных художников к деталям животного мира.

Капова пещера привлекла внимание ученых с XVIII века. На данный момент она является единственным бесспорным памятником палеолитического пещерного искусства в России. В ней обнаружены более двухсот наскальных изображений, датируемых периодом от 36 тысяч до 17-20 тысяч лет назад. Считается, что пещера была святилищем первобытных охотников, что подтверждает наличие изображений животных и традиций охоты.