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Когда-то крокодилы населяли Европу вне зоопарков: находка испанских археологов подтвердило гипотезу о пересыхании Средиземного моря

Испанские археологи обнаружили свидетельство присутствия крокодилов в Европе 4,5 млн лет назад

1:28
Наука

В рамках археологических раскопок на участке под названием База-1 в Гранаде (Испания), проведенных палеонтологами из Каталонского института палеоэкологии человека и социальной эволюции, был обнаружен древний зуб, принадлежащий одному из последних крокодилов, населявших Европу.

Испанские археологи обнаружили свидетельство присутствия крокодилов в Европе 4,5 млн лет назад
Фото: Openverse by Aleksandr Osipov is licensed under CC BY-SA 2.0

Зуб крокодила стал ключевым артефактом, подтверждающим существование рептилий в Европе примерно 4,5 миллиона лет назад и их происхождение из Африки. Согласно исследованиям, владелец зуба был подобен нильским крокодилам, которые обитают в Африке в настоящее время, сообщает Live Science.

Открытие также поддерживает гипотезу о том, что крокодилы и другие виды животных пришли в Европу через пересохшее Средиземное море около 6,2 миллиона лет назад, в период Мессинского кризиса солености. Это событие, произошедшее в конце миоцена, привело к изоляции Средиземного моря от Мирового океана, а затем к его пересыханию. Палеонтологи считают, что в то время была возможность пешего путешествия от северной части Африки до Пиренейского полуострова, что способствовало миграции различных видов, включая крокодилов.

Открытие зуба крокодила на участке База-1 дает ученым ценную информацию для более точного определения времени вымирания крокодилов и других видов, которые когда-то обитали в Европе, и помогает реконструировать миграционные маршруты животных в прошлом.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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