Продажи страховых полисов на гаджеты в России за 2023 год выросли на 20-30%, по данным издания Известия. Этот рост связан с увеличением цен на электронику и уменьшением доступного ассортимента известных брендов, а также с появлением на рынке китайских устройств, надежность которых вызывает сомнения.
Популярность страховок также связана с защитой от различных рисков, включая поломку и кражу гаджетов. Однако страховые полисы также не лишены рисков: в случае поломки устройства покупатель может получить меньшую сумму, чем ожидал.
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.