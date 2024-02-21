Гаджеты в опасности: россияне массово страхуют свои устройства, и вот почему

Продажи страховок на гаджеты в России выросли на фоне роста цен и качества электроники

0:36 Your browser does not support the audio element. Наука

Продажи страховых полисов на гаджеты в России за 2023 год выросли на 20-30%, по данным издания Известия. Этот рост связан с увеличением цен на электронику и уменьшением доступного ассортимента известных брендов, а также с появлением на рынке китайских устройств, надежность которых вызывает сомнения.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Популярность страховок также связана с защитой от различных рисков, включая поломку и кражу гаджетов. Однако страховые полисы также не лишены рисков: в случае поломки устройства покупатель может получить меньшую сумму, чем ожидал.