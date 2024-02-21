Гаджеты в опасности: россияне массово страхуют свои устройства, и вот почему

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Продажи страховок на гаджеты в России выросли на фоне роста цен и качества электроники

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Наука

Продажи страховых полисов на гаджеты в России за 2023 год выросли на 20-30%, по данным издания Известия. Этот рост связан с увеличением цен на электронику и уменьшением доступного ассортимента известных брендов, а также с появлением на рынке китайских устройств, надежность которых вызывает сомнения.

Продажи страховок на гаджеты в России выросли на фоне роста цен и качества электроники
Фото: PxHere is licensed under CC0

Популярность страховок также связана с защитой от различных рисков, включая поломку и кражу гаджетов. Однако страховые полисы также не лишены рисков: в случае поломки устройства покупатель может получить меньшую сумму, чем ожидал.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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Продажи страховок на гаджеты в России выросли на фоне роста цен и качества электроники
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