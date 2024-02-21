Раскрытие тайны: Малое Магелланово Облако оказывается двумя галактиками

Ученые считают, что Малое Магелланово Облако на самом деле представляет собой две отдельные галактики

2:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа международных астрономов и астрофизиков обнаружила, что Малое Магелланово Облако не является одной галактикой, а представляет собой две галактики, расположенные одна за другой. Их новое исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv.

Фото: Openverse by Jared Smith is licensed under CC BY-SA 2.0

Магеллановы Облака, известные как две неправильные карликовые галактики в южном небесном полушарии, называются Большим и Малым Магеллановыми Облаками. В конце 1980-х годов появились свидетельства того, что Малое Магелланово Облако на самом деле состоит из двух галактик. В новом исследовании астрономы собрали больше данных, подтверждающих это предположение.

Исследовательская группа начала свою работу с анализа данных космической обсерватории Gaia ЕКА, чтобы оценить среднюю скорость звезд в различных частях Малого Магелланова Облака. Затем они использовали данные радиотелескопа Галактического австралийского квадратного километра массива Pathfinder, чтобы изучить межзвездную среду в обеих частях галактики.

Дополнительно они проанализировали данные обзора APOGEE, полученные с помощью спектрографов на телескопах Фонда Слоана и NMSU в обсерватории Апач-Пойнт в Нью-Мексико.

Изучив данные, исследователи обнаружили различия в химическом составе двух частей Малого Магелланова Облака, а также разные скорости движения звезд в них. Они пришли к выводу, что обе части имеют примерно одинаковую массу и взаимодействуют с Большим Магеллановым Облаком.

В результате исследования стало очевидно, что Малое Магелланово Облако состоит из двух уникальных галактик, расположенных почти одна за другой относительно Земли. Астрономы отмечают, что такое расположение объясняет, почему ранее не было замечено, что Малое Магелланово Облако на самом деле состоит из двух галактик.

Группа исследователей также определила расстояние между этими галактиками: ближайшая находится примерно в 199 000 световых лет, а более удаленная — примерно в 215 000 световых лет.